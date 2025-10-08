Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm

Từ đêm 7 đến sáng 8/10, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi được đăng tải, mong cộng đồng mạng và lực lượng cứu hộ kịp thời phát hiện và hỗ trợ cứu người thân bị mắc kẹt do tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm 7/10, trên rất nhiều hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm lời kêu gọi để nhờ cộng đồng mạng, các lực lượng cứu hộ xem được tin để đến cứu hộ khẩn cấp người thân của mình trước tình trạng ngập lụt nặng nề đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước lúc 22 giờ ngày 7-10, trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,78 m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 0,97m. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh ở mức 29,90m, trên báo động (BĐ) 3: 2,9m (trên mức lũ lịch sử năm 2024: 1,09m), sau xuống chậm.

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 1
Bài đăng của bạn Trịnh Thắm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bạn Trịnh Thắm viết: "SOS! Bố mẹ em đang kẹt trong nhà, máy hết pin không liên lạc được ra ngoài. SĐT 0978897420/số bác em 0984434143. Nhà mái xanh dương, Ngõ đối diện Trạm biến áp Xóm Gốc vối 1, phường Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên".

Còn bạn An Như thì cầu cứu: "Nhà bố mẹ em có cụ 97 tuổi, bố và mẹ em gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, không đồ ăn, nước vẫn đang lên. Rất mong được cứu trợ hoặc có thể đưa mấy cụ già đến nơi an toàn. Địa chỉ: xóm ấp Thái, xã Đồng Hỷ, Thái nguyên (gần khu đô thị hồ điều hòa thí Nguyên. Số điện thoại: 0948151661. Rất mong được cứu trợ khẩn cấp. E cảm ơn".

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 2
Bài đăng cầu cứu của bạn An Như. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin VietNamNet, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 11 (Matmo), tối 7/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù các địa phương đã có sự chủ động từ sớm trong công tác ứng phó, song do lượng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, diễn biến thời tiết phức tạp nên gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 3

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 4

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 5
Một người dân Thái Nguyên kêu cứu các lượng lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu người thân. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng cho biết, ngay sau khi bão đổ bộ, hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị quân đội, công an và dân quân tự vệ tổ chức ứng cứu, hỗ trợ nhân dân.

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 6
Đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ chưa từng ngập lụt trong các trận lũ trước đây thì nay cũng bị ngập sâu. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ở khu vực đê Chã, chính quyền đã tổ chức di dời khẩn cấp 67 hộ dân sinh sống ngoài đê vào nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến nước dâng. Trong tổng số 38 tuyến đường tỉnh, hiện có 10 tuyến bị chia cắt, cô lập; ngành giao thông, xây dựng đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, khắc phục tạm để thông tuyến sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: "Mực nước ở nhiều nơi đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan. Lực lượng vũ trang phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống".

Ông Sơn yêu cầu các địa phương phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân vùng còn bị chia cắt, cô lập.

Thái Nguyên chìm trong ‘biển’ nước do lũ bất ngờ dâng cao, người dân cầu cứu trong đêm - Ảnh 7
Suốt đêm 7/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên triển khai sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đồng thời, ông yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, lãnh đạo, cán bộ cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến mưa lũ, kịp thời báo cáo và triển khai phương án ứng phó. UBND tỉnh đã đề nghị Quân khu 1 hỗ trợ triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân lên hàng đầu.

Tính đến 19h30 tối 8/10, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã khiến 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích.

