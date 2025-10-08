Lũ lụt ở Thái Nguyên: Vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024, 6 người tử vong và mất tích

08/10/2025

Tính đến 19h30 tối 8/10, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã khiến 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích.

 

Theo thông tin từ VTV News, sau khi vượt đỉnh lũ lịch sử, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy, tỉnh Thái Nguyên tối qua (8/10) đã ghi nhận cao hơn lũ năm 2024 gần 1m. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng đã phải phát đi tin lũ khẩn cấp trên các sông trong tỉnh.

Tính đến 19h30 tối qua, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhân 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích do mưa lũ.

Mực nước tại nhiều trạm đo vượt mức báo động 3, đặc biệt tại trạm Gia Bảy, Chã và Ba Bể. Lũ lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất và lũ quét tại nhiều khu vực trung du, miền núi. Nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên đã mất điện diện rộng, nhiều khu dân cư đã phải di dời đến nơi an toàn.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, tỉnh Thái Nguyên có hơn 270 học sinh bị mắc kẹt do trường bị cô lập khi nước lũ dâng cao. Đến chiều qua, khoảng 100 em đã được di dời đến nơi an toàn. Công tác di dời các học sinh còn lại vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn. Nước chảy xiết và đường vào trường bị chia cắt đã cản trở nỗ lực của lực lượng cứu hộ.

Trước khi di dời, các em đã được hướng dẫn lên tầng 2, tầng 3 để tránh lũ. Đồng thời, nhà trường cũng đã chuẩn bị và tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống cho các em.

Lũ lụt ở Thái Nguyên: Vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024, 6 người tử vong và mất tích - Ảnh 1
Thái Nguyên đang đối mặt với tình hình mưa lũ nguy hiểm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh mực nước ở nhiều sông đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan và yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì ứng trực ở mức cao nhất, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo, cán bộ cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến, kịp thời báo cáo và triển khai phương án ứng phó mưa lũ. 

Cũng theo ông Sơn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Quân khu 1 hỗ trợ triển khai công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường lưu ý, sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt quan tâm đến các trường nội trú, bán trú, công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về điện, nước.

Ông Trịnh Xuân Trường giao UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, đánh giá thiệt hại, chủ động công bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực xung yếu, khi đủ điều kiện triển khai kịp thời các biện pháp cứu trợ, hỗ trợ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, huy động tổng lực phương tiện, nhân lực để nhanh chóng khôi phục hạ tầng,  khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Lũ lụt ở Thái Nguyên: Vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024, 6 người tử vong và mất tích - Ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường kiểm tra công tác ứng phó lũ lớn trên sông Cầu tại địa bàn P.Phan Đình Phùng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong ngày 7.10, trên các sông suối toàn tỉnh xuất hiện lũ lớn. Trong đó, lũ sông Cầu đo tại nhiều trạm ghi nhận mực nước đặc biệt lớn. 

Cụ thể, mực nước đo lúc 20 giờ tại trạm Thác Giềng là 98,81 m, trên báo động 3 là 0,31 m. 

Tại trạm Chợ Mới mực nước 59,23 m, trên báo động 3 là 1,23 m. Đặc biệt, tại trạm Gia Bẩy mực nước 29,66 m, trên báo động 3 là 2,66 m. 

Trên sông Năng tại trạm đo Ba Bể mực nước ở mức 157,96 m, trên báo động 3 là 1,46 m.

