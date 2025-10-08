Truy tố Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường', đã được tại ngoại đang chờ xét xử

Đời sống 08/10/2025 09:23

Theo cáo trạng, TikToker Dưỡng Dướng Dường đã có hành vi đăng tải nhiều video không đúng sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức…

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, VKSND Khu vực 8 - Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, còn gọi là TikToker Dưỡng Dướng Dường) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 BLHS.

Bị can Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam từ ngày 10-4-2025, đến ngày 25-9-2025 được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang bảo lĩnh.

Theo cáo trạng, từ ngày 30-9-2024 đến ngày 4-12-2024, Mai Văn Dưỡng sử dụng tài khoản TikTok "@duongduongduong_xongnha" có 235,600 người theo dõi; 4,1 triệu người thích với danh xưng "Dáo xư" thường xuyên đăng tải, phân tích tài khoản TikTok "NL CEO" của bà LTHN (ngụ TP.HCM).

Truy tố Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường', đã được tại ngoại đang chờ xét xử - Ảnh 1
Mai Văn Dưỡng (39 tuổi, còn gọi là TikToker Dưỡng Dướng Dường). Ảnh: Báo VNExpress. 

Bà N được xác định là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ JT A (gọi tắt: Bệnh viện JT A). Bà N đã đăng ký quảng cáo với danh xưng "NL" và được Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế xác nhận.

Cụ thể theo thông tin VNExpress, tổng cộng, bị can đã đăng 34 video có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của CEO này và đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư. Dưỡng còn bị cáo buộc bịa đặt sai sự thật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện JT Angel.

Nhà chức trách xác định, bị can và CEO của bệnh viện không quen biết, không mâu thuẫn. Người phụ nữ này có ảnh hưởng trên không gian mạng. Việc bà và Bệnh viện JT Angel bị Dưỡng công kích, xuyên tạc đã thu hút rất nhiều người xem và bình luận, trong đó có rất nhiều bình luận tiêu cực.

Mục đích của Dưỡng khi đăng tải các nội dung sai sự thật là gây chú ý để tăng tương tác, qua đó kiếm doanh thu từ quảng cáo và bán hàng phong thủy trên tài khoản TikTok của mình.

Truy tố Tiktoker 'Dưỡng Dướng Dường', đã được tại ngoại đang chờ xét xử - Ảnh 2
Mai Văn Dưỡng đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Giám định 34 video do Dưỡng đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam kết luận các phát ngôn có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của CEO này và Giám đốc Trung tâm chăm sóc khách hàng của bệnh viện.

Một số nội dung còn xâm phạm bí mật đời tư, thông tin cá nhân và gia đình của nữ CEO; ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Bệnh viện JT Angel. Theo thống kê, cơ sở này đã thiệt hại hơn 421 triệu đồng do khách hàng hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền.

VKS ghi nhận Dưỡng không có tình tiết tăng nặng, nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đã tác động gia đình nộp tiền bồi thường thiệt hại; quá trình điều tra vụ án, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ 

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Dưỡng Dướng Dường vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ 

Hot TikToker Dưỡng Dướng Dường tên thật là Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tại tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ.

