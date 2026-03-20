Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động , ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Doanh nghiệp này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Công ty TNHH DV Bất động sản Đảo Vàng có trụ sở tại phường Tân Hưng (TPHCM).

Công ty này do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Đầu tháng 3-2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Hàng chục người dính bẫy

Một trong những nạn nhân của bà Tiền là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12-7-2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (tên gọi khác là Dự án Royal Streammy Villas) do Công ty CP TĐ TV Đầu tư xây dựng Kiên Giang chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.

Trước khi bị bắt, doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền gây chú ý khi được biết đến là vợ của cố diễn viên Quý Bình. Sau khi chồng mất, nữ doanh nhân đã có những mâu thuẫn với nhà chồng. Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 14-6, vợ Quý Bình làm lễ cúng 100 ngày cho chồng tại chùa. Cô có những chia sẻ về thông tin mâu thuẫn với nhà chồng hay việc rải tro cốt Quý Bình sau lễ cúng 49 ngày.

Vợ Quý Bình cho biết gia đình làm lễ cúng chay ở nhà và đồng ý để cô thực hiện tại chùa. Không có chuyện cô sai và không dám về nhà chồng như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Doanh nhân Ngọc Tiền cũng lên tiếng về chuyện làm lễ 100 ngày cho Quý Bình để nhận phong bì và việc rải tro cốt của chồng.

"Mọi người nói là tôi đợi 100 ngày để nhận phong bì, thậm chí đó chỉ là lá thư thôi nhưng lại bị hiểu nhầm là phong thư tiền. Điều đó không làm tôi áp lực là tôi phải rải tro cốt sớm đâu. Tôi phải rải tro cốt anh sau 49 ngày là ý của gia đình lớn. Tôi không nói để đổ thừa vì hai bên đã gọi điện để trao đổi rõ ràng.

Tôi từng muốn lập mộ cho anh Quý Bình để ngày thanh minh có thể dắt con ra tảo mộ. Việc hoả táng không phải ý tôi nhưng đó là di nguyện của anh. Tôi không muốn rải tro cốt của chồng nhưng tôi không làm được. Tôi thấy bản thân mình tệ vì không đấu tranh về vấn đề này từ ban đầu. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi, tôi mong mọi người hoan hỉ. Hãy thương cho tôi, có những điều tôi cũng là lực bất tòng tâm", vợ Quý Bình phân trần.