Vì sao Trương Lăng Hách tiếp tục bị lu mờ so với nam phụ ở phim?

Sao quốc tế 20/03/2026 12:30

Ngay từ khi lên sóng, 'Trục ngọc' nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh với lượng thảo luận lớn trên các nền tảng. Sức hút của tác phẩm đến từ mô-típ quen thuộc nhưng được khai thác theo hướng kịch tính, kết hợp yếu tố quyền lực, tình cảm và bi kịch cá nhân.

Trước khi phim phát sóng, Trương Lăng Hách được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Với ngoại hình sáng, gương mặt được đánh giá phù hợp với cổ trang, anh từng tạo thiện cảm qua nhiều dự án trước đó. Nhân vật Tạ Chinh trong "Trục ngọc" cũng được xem là “đo ni đóng giày” cho hình tượng công tử lạnh lùng, nội tâm.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại cho thấy một nghịch lý: dù là trung tâm câu chuyện, nhân vật của Trương Lăng Hách lại không tạo được sức bật tương xứng. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng vai diễn này thiếu điểm nhấn rõ rệt, khiến khán giả khó ghi nhớ sau mỗi tập phim.

Trái lại, nhân vật Tề Mẫn do Đặng Khải thể hiện lại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không đi theo lối mòn “nam phụ hiền lành”, Tề Mẫn được xây dựng với tâm lý phức tạp: vừa tàn nhẫn, vừa mang nhiều tổn thương. Sự mâu thuẫn trong tính cách tạo ra chiều sâu, giúp nhân vật dễ gây đồng cảm dù không phải tuyến chính diện.

Điểm khác biệt quan trọng nằm ở cách thể hiện. Trong khi Trương Lăng Hách duy trì phong cách diễn tiết chế, thiên về biểu cảm nội tâm, thì Đặng Khải lại linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi trạng thái cảm xúc. Những cảnh cao trào, đặc biệt là các phân đoạn nội tâm giằng xé, giúp nhân vật của anh trở nên sống động và có sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Không ít ý kiến cho rằng vấn đề của Trương Lăng Hách không nằm ở ngoại hình hay cơ hội, mà ở việc chưa thoát khỏi “vùng an toàn”. Trong nhiều dự án trước như "Vân chi vũ" hay "Ninh an như mộng", nam diễn viên cũng thường gắn với kiểu nhân vật lạnh lùng, ít biến động. Điều này giúp anh duy trì hình ảnh ổn định, nhưng đồng thời cũng khiến khán giả cảm thấy thiếu mới mẻ.

Ở bối cảnh phim cổ trang hiện nay, nơi yếu tố hình ảnh không còn là lợi thế hiếm, diễn xuất và khả năng tạo dấu ấn cá nhân trở thành yếu tố quyết định. Một gương mặt phù hợp có thể khiến khán giả chú ý ban đầu, nhưng chính cách xây dựng nhân vật và biểu đạt cảm xúc mới là yếu tố giữ chân người xem.

Mới đây, tay săn ảnh nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy đã tiết lộ trong một buổi livestream rằng kể từ khi ra mắt, nam diễn viên Trương Lăng Hách chỉ có một mối tình với Bạch Lộc.

Đổi đời sau ngày 20/3/2026, 3 con giáp có vận trình rực rỡ, Tiền Tài tăng cấp số nhân, giàu có hết phần thiên hạ, mọi điều hanh thông

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy đúng ngày 21/3/2026

5 ngày liên tiếp (21/3-25/3/2026), 3 con giáp may mắn tụ hội, một bước lên mây, hầu bao nặng túi, sớm mua nhà tậu xe

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (21/3-22/3), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/3/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng thành vàng, liên tục gặp may, Tài Lộc ngút ngàn, thăng hạng giàu sang

