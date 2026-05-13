Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ

Tâm sự 13/05/2026 21:25

Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.

Em và chồng quen biết nhau từ thời Đại học nhưng khi tốt nghiệp rồi mới chính thức yêu đương. Chồng em làm ngân hàng, còn em thì làm kế toán trong một công ty tư nhân. Anh ấy là người đàn ông có vẻ bề ngoài thu hút, nhưng rất thật thà, lại điềm đạm, hòa nhã. Cha mẹ em cũng quý anh ấy lắm, có gì cũng nhớ đến anh ấy đầu tiên.

Lấy nhau được một năm thì chúng em dọn ra ngoài ở riêng, quyết định gom góp để mua một căn nhà nho nhỏ, chuẩn bị có con cái sau này. Cũng một năm sau khi có nhà riêng, vợ chồng em mới lên kế hoạch có con. Ngặt nỗi, lúc đó công ty lại muốn em chuyển công tác ngắn hạn đến địa phương khác để cân nhắc vị trí cao hơn. Em đành nói với chồng đợi em thêm một năm nữa rồi sẽ sinh con. Anh ấy lúc đó chẳng tỏ ý phiền hà gì, còn động viên em cố gắng hơn. 

Đến khi lên chức mới, em quyết định sinh con trong năm. Khoảng 3 tháng sau đó thì em có thai. Cả hai lần đầu biết mình sắp làm mẹ đều vui mừng và hồi hộp. Chồng em còn đặc biệt cưng chiều, chăm lo cho vợ hơn. Anh ấy tìm kiếm thực đơn cho mẹ bầu trên mạng, còn vào bếp để chuẩn bị cơm cho em.

Nhà chồng em thì khỏi nói, ai cũng vui ra mặt vì sắp có cháu bồng. Mẹ chồng của em còn đặc biệt nấu nhiều món ngon để sẵn trong tủ lạnh cho em. Bà bảo đừng lo nghĩ gì, cứ tẩm bổ nghỉ ngơi sinh con là được. Em thấy mình hạnh phúc hẳn ra, lúc nào cũng được chồng và người xung quanh chăm sóc, quan tâm.

Vừa rồi em đi khám định kỳ, thai đã được 5 tháng tròn. Em đi một mình vì chồng nói bận gặp khách hàng đặc biệt. Đến khi sắp khám xong thì chồng em bảo ở yên đợi anh ấy đến đón, rồi chở em về nhà.

Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí 'chặn đường' đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước ra cửa phòng khám, có một người phụ nữ lạ mặt hùng hổ tiến về phía em. Ả ta hỏi họ tên em, em cũng giật mình gật đầu. Rồi cô ả nói những lời khiến em hoảng hồn:

“Còn có bầu nữa à? Hóa ra vì vậy mà anh Tú mới lơ là tôi’’ - (Tú là tên chồng của em).

"Cô là ai?".

"Nói thế mà cũng không hiểu à? Trông cũng sáng láng mà chồng có bồ bên ngoài cũng không biết sao?".

Nghe tới đây em mới chết sững nhận ra chồng ngoại tình. Thấy nhân tình của chồng lao đến định đánh mình, em chỉ biết né để không ảnh hưởng đến con. Mọi người xung quanh bắt đầu ào ra để can ngăn. Không lâu sau thì chồng em đến. Em thấy anh ấy nắm tay cô bồ mà nước mắt sắp rơi ra. Nhưng không ngờ, ngay sau đó chồng tát thẳng vào mặt cô bồ mấy phát.

"Cô to gan nhỉ, vợ con tôi mà cũng dám đánh? Cô cút ngay đi cho tôi, đừng làm dơ mắt vợ tôi!".

"Anh… anh ngủ với tôi rồi mà còn tỏ ra thương vợ thương con? Anh không nhớ từng hứa bỏ vợ theo tôi à? Anh quên rồi à?".

Ả nhân tình cứ hét toáng lên như cho cả thiên hạ này biết đây là người chồng ngoại tình của em. Nhưng chồng em không còn để ý đến cô ta, chỉ lo chạy đến đỡ em vào lại viện khám.

Dù con không sao nhưng em như người mất hồn trở về nhà. Chồng em quỳ gối trước cửa phòng ngủ cả đêm, anh ấy xin em tha lỗi, vì con, vì gia đình nhỏ này. Em không thể ngờ người chồng mẫu mực của mình lại là kẻ phản bội vợ trơn tru đến thế. Hay vì em yêu chồng quá mà không nhận ra? Giờ con của em còn chưa chào đời mà cha của nó đã ngoại tình, em phải làm sao đây ?

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ tôi là người yêu của em trai, luôn yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho mẹ con tôi. Tôi càng ngày càng yêu thương anh, xem anh là người thân, là cha của con trai mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

5 năm thắm thiết không bằng một câu nói của mẹ: Bạn trai "quay xe" tuyệt tình bỏ rơi tôi ngay trước thềm đám cưới

Tâm sự Eva 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bị chồng khóa cửa đuổi ra phòng khách ngay đêm tân hôn, tôi "ngã quỵ" khi nghe mẹ chồng thản nhiên nói một câu đắng chát

Bị chồng khóa cửa đuổi ra phòng khách ngay đêm tân hôn, tôi "ngã quỵ" khi nghe mẹ chồng thản nhiên nói một câu đắng chát

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Tâm sự 53 phút trước
Chỉ vì một hành động "lỡ tay" của vợ bầu, chồng xanh mặt suốt 9 tháng 10 ngày, có cho tiền cũng không dám mơ tưởng ngoại tình

Chỉ vì một hành động "lỡ tay" của vợ bầu, chồng xanh mặt suốt 9 tháng 10 ngày, có cho tiền cũng không dám mơ tưởng ngoại tình

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ

Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Mùa sầu riêng đến rồi: Đừng ăn nếu bạn thuộc 4 nhóm người "đại kỵ" này

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 14/5/2026, của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

Danh tính vợ chồng doanh nhân bán 13 triệu sản phẩm giả, che giấu 190 tỷ đồng doanh thu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Chồng cũ ướt sũng giữa đêm mưa: Sự thật kinh hoàng đằng sau lời cầu xin "cho anh nhìn con một chút"

Chồng cũ ướt sũng giữa đêm mưa: Sự thật kinh hoàng đằng sau lời cầu xin "cho anh nhìn con một chút"

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không theo mẹ vì một câu nói: Biết được sự thật, tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng tát giữa hôn lễ: Người mẹ nghèo kéo tay con rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả quan viên hai họ

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng tát giữa hôn lễ: Người mẹ nghèo kéo tay con rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả quan viên hai họ

Bị chồng đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, vợ thản nhiên rời đi để lại đúng 1 tờ giấy khiến cả nhà chồng hớt hải chạy theo tìm

Bị chồng đuổi khỏi nhà không một xu dính túi, vợ thản nhiên rời đi để lại đúng 1 tờ giấy khiến cả nhà chồng hớt hải chạy theo tìm