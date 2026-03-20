NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3

Đời sống 20/03/2026 05:15

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ hôm nay 19/3/2026, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 19/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 23h cùng ngày. 

Cơ quan điều hành quyết định tăng 4.670 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 5.120 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 27.170 đồng/lít và xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 6.400 đồng/lít lên 33.420 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít lên 35.920 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.520 đồng/lít lên 22.180 đồng/kg. 

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut cùng có mức chi quỹ là 3.000 đồng, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Trong 6 kỳ điều hành giá gần đây, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã liên tiếp chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạ nhiệt đà tăng của nhiên liệu trong nước. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã bật tăng sau 2 phiên giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 10 lần tăng, 5 lần giảm, 2 lần giữ nguyên.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

NÓNG: Giá xăng RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít từ 23h ngày 19/3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay. Trường hợp quỹ bình ổn được xả hết, ông cho biết liên Bộ đã tính tới đề xuất sử dụng khoản ứng trước các kinh phí dự phòng để bình ổn giá.

Bên cạnh điều hành giá, theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu đang được đặt ra cấp thiết nhằm tăng khả năng ứng phó với biến động của thị trường năng lượng thế giới và bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo đó, giải pháp được xem xét trên hai trụ cột chính: Dự trữ quốc gia (mở rộng hệ thống kho, tăng nguồn lực và huy động doanh nghiệp tham gia) và dự trữ thương mại. Hiện doanh nghiệp đầu mối phải duy trì dự trữ tối thiểu 20 ngày cung ứng, còn doanh nghiệp phân phối là 5 ngày; cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng nghiên cứu phương án chủ động nguồn cung trên thị trường quốc tế để bảo đảm nguồn dầu thô và nguyên liệu cho sản xuất trong nước.

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