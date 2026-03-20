Giá vàng hôm nay, ngày 20/3/2026: Thế giới giảm sốc, người mua vàng SJC lỗ gần 12 triệu đồng/lương

Hôm nay, ngày 20/3/2026, giá vàng thế giới tiếp tục 'bốc hơi' khi thị trường lo ngại lạm phát bất ổn, các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh, người mua lỗ gần 12 triệu đồng/lương.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (20/3), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào xuống 171,3 triệu đồng/lượng và bán ra 174,3 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng khi mua vào xuống 171 triệu đồng và bán ra 174 triệu đồng. Công ty PNJ cũng giảm 1,2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 171 triệu đồng và bán ra 174 triệu đồng; Phú Quý mua vào 171,3 triệu đồng và bán ra 174,3 triệu đồng... Như vậy, chỉ sau hơn 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng đã giảm 8,7 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì 3 triệu đồng thì người mua đã lỗ gần 12 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao dịch tại 4.645 USD/ounce, giảm mạnh tới 222 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.867 USD/ounce). Đêm qua, có lúc giá vàng rớt xuống 4.500 USD/ounce, sau đó bật lên nhờ lực cầu bắt đáy. Mức giảm này phản ánh áp lực bán tháo mạnh mẽ từ giới đầu tư tài chính.

Các nhà đầu tư đang lo ngại lạm phát gia tăng, có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản này không chỉ củng cố sức mạnh của đồng USD mà còn hạn chế nhu cầu tiêu dùng và đầu tư vào vàng. Về chính sách tiền tệ, tại cuộc họp ngày 18-3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, phù hợp với dự báo thị trường. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, do bất ổn từ chiến sự tại Trung Đông. Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell nhấn mạnh cần có tiến triển rõ rệt trong việc kiểm soát lạm phát trước khi tiến hành nới lỏng chính sách, đồng thời nâng dự báo lạm phát tại Mỹ năm 2026 lên 2,7%. Trên các thị trường khác, giá trị của đồng USD suy yếu nhẹ, trong khi giá dầu thô giao dịch quanh mức 97,7 USD/thùng – phản ánh căng thẳng địa chính trị đẩy giá năng lượng lên cao. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,25%.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2032026-the-gioi-giam-soc-nguoi-mua-vang-sjc-lo-gan-12-trieu-ongluong-755695.html