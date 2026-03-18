Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Hôm nay, ngày 18/3/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm, đồng USD tăng giá. Trong nước, khách mua vẫn lỗ khi chênh lệch mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC ở mức 180 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 183 triệu đồng. ACB cũng giữ giá mua vào 181 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng, mua vào 181 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 180 triệu đồng, bán ra 183 triệu đồng…

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng không thay đổi giá, Công ty Phú Quý mua vào 179,8 triệu đồng, bán ra 182,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 179,7 triệu đồng, bán ra 182,7 triệu đồng… Mặc dù tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với đầu tuần nhưng những người mua vàng hiện vẫn lỗ 2,6 triệu đồng/lượng khi chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 18-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.001 USD/ounce, giảm 43 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.044 USD/ounce). Mức giá này phản ánh sự điều chỉnh liên tục sau chuỗi biến động mạnh gần đây trên thị trường vàng.

Sự sụt giảm của giá vàng được thúc đẩy bởi đà tăng của các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu, phản ánh niềm tin phục hồi kinh tế và giảm lo ngại về bất ổn địa chính trị. Đồng đô la Mỹ (chỉ số DXY) duy trì ở mức cao, tạo thêm áp lực lên vàng – tài sản định giá bằng USD.

Các yếu tố cơ bản khác như lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định ở mức cao và giá dầu thô không còn tăng vọt đã góp phần làm giảm nhu cầu trú ẩn vào giá vàng hôm nay.

Giới phân tích nhận định dù các yếu tố như xung đột Trung Đông vẫn tồn tại, giá vàng hôm nay vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn từ hành vi đầu cơ ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân, dẫn đến biến động cao hơn dự báo.

Trong bối cảnh hiện tại, với chứng khoán Mỹ phục hồi và đồng USD mạnh, vàng tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá.

