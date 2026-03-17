Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Đời sống 17/03/2026 09:34

Hôm nay, ngày 17/3/2026, trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.002 USD/ounce.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. ACB không thay đổi giá vàng miếng SJC khi mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 183,1 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 180,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 179,6 triệu đồng, bán ra 182,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 179,3 triệu đồng, bán ta 182,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đây là ngày thứ 2 trong tuần, vàng trong nước biến động trái chiều so với thế giới và hiện cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng thay vì gần 25 triệu đồng/lượng trước đó.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.002 USD/ounce, giảm 36 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.038 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 56 USD xuống còn 5.005 USD/ounce. Đồng thời, giá bạc giao tháng 5 xuống còn 81 USD/ounce, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung của nhóm kim loại quý.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính ghi nhận tín hiệu tích cực từ cổ phiếu Mỹ, với các chỉ số chính phục hồi mạnh mẽ nhờ tâm lý rủi ro được cải thiện. Giá dầu thô giảm và giao dịch quanh mức khoảng 95 USD/thùng, sau khi chịu áp lực bán tháo từ thông tin về việc chính quyền Trump đẩy mạnh giải phóng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3/2026: Lao dốc không phanh, vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 24 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 16/3/2026, giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã rớt mạnh khỏi mốc 5.000 USD/ounce. Nhưng trong nước biến động khá chậm, này khiến vàng trong nước đắt hơn thế giới tăng lên gần 24 triệu đồng mỗi lượng.

