Bí quyết da hồng, tóc mượt từ 'vị thuốc tự nhiên': Vừa bổ máu, dưỡng nhan lại rẻ tiền, dễ kiếm

Dinh dưỡng 17/05/2026 11:30

Táo đỏ từ lâu đã được mệnh danh là thuốc bổ tự nhiên trong y học cổ truyền. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, táo đỏ còn là một vị thuốc quý với những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Chúng ta thường biết đến táo đỏ là một loại quả thường được sấy khô với tên gọi quen thuộc là táo tàu. Đây là loại táo được trồng khá phổ biến không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả Việt Nam.

Táo đỏ thường được lựa chọn là nguyên liệu dùng để chế biến các món ăn bồi bổ sức khỏe như hầm sâm, hầm thuốc bắc, gà tần,... Hơn nữa, chúng còn được kết hợp chung với một số nguyên liệu khác như kỷ tử để làm ra các loại trà thanh nhiệt như trà táo đỏ kỷ tử, trà táo đỏ hoa cúc, trà dưỡng nhan….

Công dụng của táo đỏ 

Tăng cường hệ miễn dịch: Táo đỏ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, và tiểu đường. Hàm lượng vitamin C cao trong táo đỏ cũng tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm stress, hạn chế viêm nhiễm gan.

Giúp cải thiện giấc ngủ: Chiết xuất từ hạt và quả táo đỏ đã được chứng minh giúp tăng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, táo đỏ thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mất ngủ và có rối loạn lo âu.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, táo đỏ có công dụng hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách sản sinh ra nhiều các lợi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Hỗ trợ chức năng thận: Táo đỏ có nồng độ creatinin và ure đã được chứng minh có khả năng cải thiện chức năng của thận. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những bệnh nhân đang điều trị bệnh thận. Thường xuyên tiêu thụ một lượng táo đỏ vừa phải mỗi ngày có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh và cải thiện sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp: Táo đỏ chứa lượng Kali dồi dào cùng các polyphenol giúp duy trì sự đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ lưu thông khí huyết hiệu quả. Các chất xơ hòa tan trong quả có khả năng giảm bớt lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm áp lực lên tim và kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định, an toàn cho người cao tuổi.

Bổ máu và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp: Trong Đông y, táo đỏ là thực phẩm hàng đầu để bồi bổ khí huyết nhờ khả năng kích thích tái tạo hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. Đối với phụ nữ, việc duy trì thói quen dùng táo đỏ không chỉ giúp điều hòa chu kỳ mà còn mang lại làn da hồng hào, mịn màng hơn nhờ quá trình thanh lọc độc tố từ bên trong và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho biểu bì.

Táo đỏ ăn sống được không?

CÓ. Táo đỏ khô hoàn toàn có thể ăn trực tiếp mà không cần qua nấu nướng hay chế biến

Ngoài ăn tươi, ăn khô, táo đỏ còn có thể dùng để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Dưới đây là gợi ý một số cách chế biến với táo đỏ vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ:

Cháo táo đỏ: đây là món ăn giúp ngủ ngon và lưu thông khí huyết

Trà táo đỏ và kỷ tử: chỉ với 3 - 5 quả táo đỏ, 10 - 12 quả kỷ tử và 500ml nước nóng là đã có một thức uống tốt cho hệ tiêu hoá, ngăn lão hoá và giảm nguy cơ mắc các ung thư.

Yến chưng táo đỏ: đây là món ăn bồi bổ với giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho người cần phục hồi sức khoẻ

Chè dưỡng nhan: Táo đỏ cũng là một nguyên liệu không thể thiếu khi nhắc đến chè dưỡng nhan - loại chè với tác dụng làm đẹp cùng nhiều lợi ích sức khoẻ.

Nước táo đỏ hạt chia: Thức uống thanh mát phù hợp với mọi lứa tuổi và dùng được cho cả bà bầu.

Với hương vị ngon và giá trị dinh dưỡng cao, táo đỏ đã được coi là một loại thực phẩm quý giá và được gọi là thần dược đối với sức khỏe.

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

