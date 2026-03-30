Ăn táo mỗi ngày nhận về 4 lợi ích kinh ngạc cho sức khỏe bạn không nên bỏ lỡ

Bên cạnh đó, một lý do khiến nhiều người lựa chọn loại quả này đó là thơm ngon và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Khi kết hợp với các loại thực phẩm khác thì các món ăn từ táo sẽ càng đa dạng, phong phú, mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Quả táo có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của bạn chẳng hạn như Carb, chất xơ, đường, chất béo, vitamin C, kali, magie,… Tuy cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng một quả táo chỉ có chứa 52 calo.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵTáo là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ hòa tan (pectin), giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, vỏ táo chứa nhiều polyphenol – một hợp chất chống oxy hóa giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc ăn táo thường xuyên giúp mạch máu co giãn tốt hơn, từ đó bảo vệ trái tim và giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, táo là người bạn đồng hành lý tưởng. Với hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, táo giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đặc biệt, các hợp chất tự nhiên trong táo thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn để duy trì cân nặng ổn định.

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh

Táo chứa pectin – một loại chất xơ hoạt động như một "prebiotic". Đây là nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột của bạn. Khi hệ vi sinh vật được nuôi dưỡng tốt, quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến đại tràng hay viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong táo giúp củng cố "hàng rào" miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm cúm hay nhiễm trùng. Hơn nữa, quercetin – một loại flavonoid có trong vỏ táo – có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp giảm các phản ứng dị ứng và bảo vệ phổi khỏi các tác nhân ô nhiễm từ môi trường bên ngoài.

Ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và bảo vệ não bộ

Nước ép táo hoặc việc ăn táo nguyên quả có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm Acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng đối với trí nhớ. Các chất chống oxy hóa trong táo bảo vệ tế bào não khỏi quá trình oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ ở người cao tuổi, giúp bạn duy trì sự minh mẫn lâu dài.

Táo được bán ở hầu hết các siêu thị và chợ nông sản. Mọi người có thể bỏ táo vào hộp cơm trưa hằng ngày và mang theo, thêm táo vào chế độ ăn hằng ngày (có thể xem như một bữa ăn nhẹ thay cho bánh, kẹo), ưu tiên chọn táo đem theo các buổi dã ngoại.

Táo có giá thành tương đối rẻ, dễ ăn uống hơn dùng trà xanh nên phù hợp với nhiều người, chúng ta có thể chọn ăn táo để thay thế cho các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hoá khác.

Lưu ý khi ăn táo

Thuốc trừ sâu: Táo là một trong những loại trái cây có dư lượng thuốc trừ sâu cao vì sâu bọ và bệnh tật dễ tấn công chúng hơn. Tốt nhất hãy rửa sạch chúng trước khi ăn.

Hạt: Hạt táo có chứa các hóa chất chuyển hóa thành xyanua trong cơ thể, nhưng phải nghiền nát và ăn nhiều hạt mới có thể gây hại. Trên thực tế, một người trưởng thành trung bình nếu ăn ít nhất 150 hạt đã nghiền nát mới có nguy cơ bị ngộ độc xyanua.

Tương tác thuốc: Nước ép táo có thể tương tác với thuốc dị ứng fexofenadine (allegra) khiến cơ thể bạn khó hấp thụ thuốc. Trao đổi với bác sĩ nếu nghi ngờ táo tương tác với loại thuốc đang dùng.