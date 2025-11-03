Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày

Các hợp chất khác như axit tartaric và axit citric giúp giảm mệt mỏi và cải thiện sức khỏe làn da. Axit chlorogenic, một polyphenol chủ yếu có trong vỏ táo, mang lại lợi ích chống oxy hóa, chống ung thư, hạ cholesterol và điều hòa đường huyết. Ăn cả vỏ táo là chìa khóa để tận dụng những lợi ích sức khỏe này.

Táo giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp làm sạch ruột, loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa huyết áp tăng đột ngột. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, tình trạng hẹp động mạch. Táo cũng chứa kali, giúp đào thải natri ra khỏi cơ thể và hạ huyết áp, nhưng những người có vấn đề về thận nên thận trọng khi sử dụng.

Giữa các bữa ăn

Ăn táo vào thời điểm này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Nếu vừa ăn táo vừa ăn những món khác thì sẽ rất dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Trước khi đi ngủ vào buổi tối

Táo có tính axit, nếu ăn trước khi đi ngủ vào buổi tối thì sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, sinh ra cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa lúc này đang cần nghỉ ngơi, việc tiêu hóa thức ăn sẽ gia tăng gánh nặng cho dạ dày.

Bạn không nên ăn nhiều táo vào buổi tối vì ăn đêm không tốt cho tiêu hóa, làm chuyển hóa các chất đường có nhiều trong táo thành chất béo, tích tụ trong cơ thể. Nếu muốn ăn táo vào buổi tối, bạn tốt nhất nên ăn trước khi đi ngủ 1 tiếng hoặc sớm hơn.

Ngay sau bữa ăn

Ăn táo ngay sau bữa ăn dễ gây tắc nghẽn dạ dày. Thức ăn bạn ăn trước đó có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến dạ dày nặng nề, khó chịu. Tốt nhất, bạn nên ăn táo sau bữa ăn khoảng 2 tiếng.

Những lưu ý khi ăn táo để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Ngoài việc biết được hạt táo có độc không, các bạn cũng cần phải lưu ý cách ăn táo sao cho hợp lý. Dù hạt táo có thể độc, bạn không cần loại bỏ quả táo khỏi thực đơn của mình. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi ăn táo một cách an toàn và hiệu quả:

