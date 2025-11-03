Quả táo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng cần tránh những thời điểm này trong ngày

Có lẽ không cần bàn cãi về công dụng của trái táo với sức khỏe. Tuy nhiên, để loại trái cây này phát huy hết tác dụng, chúng ta cần ăn đúng cách và đúng thời điểm.
Táo giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp làm sạch ruột, loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa huyết áp tăng đột ngột. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, tình trạng hẹp động mạch. Táo cũng chứa kali, giúp đào thải natri ra khỏi cơ thể và hạ huyết áp, nhưng những người có vấn đề về thận nên thận trọng khi sử dụng.
Các hợp chất khác như axit tartaric và axit citric giúp giảm mệt mỏi và cải thiện sức khỏe làn da. Axit chlorogenic, một polyphenol chủ yếu có trong vỏ táo, mang lại lợi ích chống oxy hóa, chống ung thư, hạ cholesterol và điều hòa đường huyết. Ăn cả vỏ táo là chìa khóa để tận dụng những lợi ích sức khỏe này.
Tuy nhiên, để loại trái cây này phát huy hết tác dụng, chúng ta cần ăn đúng cách và đúng thời điểm.
3 thời điểm không nên ăn táo
Giữa các bữa ăn
Ăn táo vào thời điểm này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Nếu vừa ăn táo vừa ăn những món khác thì sẽ rất dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.
Trước khi đi ngủ vào buổi tối
Táo có tính axit, nếu ăn trước khi đi ngủ vào buổi tối thì sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, sinh ra cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa lúc này đang cần nghỉ ngơi, việc tiêu hóa thức ăn sẽ gia tăng gánh nặng cho dạ dày.
Bạn không nên ăn nhiều táo vào buổi tối vì ăn đêm không tốt cho tiêu hóa, làm chuyển hóa các chất đường có nhiều trong táo thành chất béo, tích tụ trong cơ thể. Nếu muốn ăn táo vào buổi tối, bạn tốt nhất nên ăn trước khi đi ngủ 1 tiếng hoặc sớm hơn.
Ngay sau bữa ăn
Ăn táo ngay sau bữa ăn dễ gây tắc nghẽn dạ dày. Thức ăn bạn ăn trước đó có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến dạ dày nặng nề, khó chịu. Tốt nhất, bạn nên ăn táo sau bữa ăn khoảng 2 tiếng.
Những lưu ý khi ăn táo để đảm bảo an toàn cho sức khỏe
Ngoài việc biết được hạt táo có độc không, các bạn cũng cần phải lưu ý cách ăn táo sao cho hợp lý. Dù hạt táo có thể độc, bạn không cần loại bỏ quả táo khỏi thực đơn của mình. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi ăn táo một cách an toàn và hiệu quả:
- Chỉ nên ăn 1 đến 2 quả táo mỗi ngày, không ăn quá nhiều để tránh các tình trạng không mong muốn như đầy hơi, táo bón và tăng đường máu.
- Lựa chọn táo có nguồn gốc rõ ràng, tươi ngon và không bị hỏng.
- Trước khi ăn, rửa sạch táo bằng nước muối để loại bỏ các hạt táo còn sót lại và tận dụng lợi ích của vỏ táo.
- Ưu tiên ăn táo vào buổi sáng khi dạ dày trống rỗng để tận dụng tác động kích thích tiêu hóa của chúng.
- Tránh ăn táo ngay sau bữa ăn hoặc vào buổi tối để tránh tạo ra khí và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.
- Không kết hợp táo với hải sản, vì axit tannic trong táo có thể giảm giá trị dinh dưỡng của protein và gây khó chịu cho dạ dày.