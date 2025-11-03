Nước ép ổi có tác dụng gì đối với sức khỏe, có nên uống mỗi ngày?

Nước ép ổi cũng cung cấp vitamin B5, B6, kali, magiê và các enzyme tự nhiên giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tái tạo da.

Ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất, thậm chí cao hơn cả cam hay chanh. Bên cạnh đó, ổi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, carotenoid và lycopene. Những hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, tác nhân chính gây lão hóa tế bào và làm suy yếu cấu trúc da.

Thành phần có trong nước ép ổi ổi như kali, carotenoid và vitamin C có khả năng làm lành các tình trạng viêm dạ dày hiệu quả, giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Đồng thời, chúng cũng có khả năng điều trị và ngăn ngừa tiêu chảy, giúp cân bằng quá trình tiêu hóa.

Giảm cân, giảm mỡ hiệu quả

Trong hành trình giảm cân và mỡ thừa, cần cân nhắc các loại thực phẩm để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng. Thay vì tiêu thụ các loại hoa quả chứa nhiều đường như vải, sầu riêng, xoài, mít,… nước ép ổi với nhiều chất xơ và lượng calo thấp sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Ngoài ra, nước ép ổi giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và giảm cảm giác đói.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho thị lực

Lượng lớn vitamin A và beta-carotene có trong ổi và nước ép ổi giúp tăng cường thị lực, giảm mỏi mắt và nguy cơ các vấn đề về thị lực. Bổ sung ổi vào chế độ ăn hàng ngày đem lại sự tự nhiên nhất để bảo vệ đôi mắt và duy trì thị lực khỏe mạnh.

Kích thích sản sinh collagen

Vitamin C là yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ săn chắc và đàn hồi của da. Khi cơ thể được cung cấp đủ vitamin C, làn da có khả năng phục hồi nhanh hơn và giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn sớm.

Những điều cần lưu ý khi uống nước ép ổi

Dù là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao và thơm ngon, bạn nên uống nước ép ổi đúng cách và đúng liều lượng sau để đạt hiệu quả tối đa. Ngoài ra còn các điều khác bạn cũng nên lưu ý như:

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian uống nước ép ổi hợp lý: Khoảng thời gian hợp lý nhất để uống nước ép ổi là trước bữa ăn khoảng 30 - 40 phút, không nên uống sau bữa trưa và khi quá đói.

Không nên để nước ép ổi quá lâu: Nước ép ổi cần sử dụng ngay sau khi được ép để tránh nước bị mất chất dinh dưỡng.

Không uống với thuốc: Các thành phần dưỡng chất khi uống chung với thuốc sẽ gây ức chế và giảm tác dụng của thuốc. Vì vậy, bạn tốt nhất không uống nước ép ổi chung với thuốc hoặc trước và sau khi uống thuốc 4 giờ.