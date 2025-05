Quả ổi và quả bơ: Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Cả hai loại trái cây này đều là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Do đó, việc lựa chọn giữa bơ và ổi phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích ăn uống của từng cá nhân.

So sánh dinh dưỡng

Quả bơ có hàm lượng sắt cao vì chứa 0,55 mg trên 100 gram so với ổi là 0,26 mg. Ngoài ra, quả bơ có lượng đường ít hơn, với 0,66 gam trên 100 gam, trong khi ổi có 8,92 gam.

Quả bơ cung cấp nhiều magiê hơn (29 mg so với 22 mg) và chất xơ ăn kiêng (6,7 g so với 5,4 g) trên 100 gam. Bơ cũng cung cấp năng lượng thực phẩm cao hơn, với 160 kcal trên 100 gam trái ngược với 68 kcal của ổi. Hơn nữa, quả bơ chứa nhiều phốt pho và vitamin B6 hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng của ổi cũng không kém so với bơ. Đây là lý do tại sao:

Ổi cung cấp nhiều protein hơn, với 2,55 gam trên 100 gam so với 2 gam của quả bơ. Ổi cũng có hàm lượng nước cao hơn (80,8 gam so với 73,23 gam) và nhiều canxi hơn (18 mg so với 12 mg). Ngoài ra, ổi có hàm lượng mangan và vitamin A cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Mức độ phổ biến của từng loại trái cây cho thấy sở thích khác nhau và số tiền người tiêu dùng sẵn sàng chi cho từng loại. Quả bơ được ca ngợi vì những lợi ích đối với việc chăm sóc tóc và rất tốt cho việc chăm sóc và phục hồi tóc do có chứa dầu tự nhiên, giúp tóc mềm mại, dẻo dai và thẳng.

Trong khi đó, lá ổi là một phương thuốc đã được kiểm nghiệm theo thời gian để đảo ngược tình trạng rụng tóc và xơ rối.

Ảnh minh họa: Internet

