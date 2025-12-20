Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Sao quốc tế 20/12/2025 11:00

Lưu Hiểu Khánh là diễn viên xuất sắc, gắn liền với vai Võ Tắc Thiên nổi tiếng lịch sử điện ảnh, truyền hình Trung Quốc. Bà hiện ngoài 70 tuổi (có nguồn tin nói bà sinh năm 1950, có nguồn lại nói 1956). Lưu Hiểu Khánh trải qua 4 đời chồng, có nhiều người tình, thậm chí bị đồn bồ bịch trong thời gian hôn nhân.

Trong bộ trang phục họa tiết đen trắng, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, "Võ Tắc Thiên" tự tin tạo dáng trước ống kính và tương tác với người dẫn chương trình, tối 18/12. Chủ đề về Lưu Hiểu Khánh thu hút gần nửa triệu lượt đọc và bình luận trên Weibo.

 

Nhiều khán giả chú ý đến lựa chọn trang phục của Lưu Hiểu Khánh và bình luận, bộ jumpsuit khéo léo che đi mọi khuyết điểm tuổi tác của diễn viên. Số khác khen ngợi sự trẻ trung của nghệ sĩ đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, khi bà đứng cạnh MC Hồ Binh kém 20 tuổi.

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình - Ảnh 1

Lưu Hiểu Khánh từng tiết lộ bí quyết chống lão hóa là sự kết hợp giữa tính kỷ luật và chuyên nghiệp.

Ở tuổi ngoài 70, bà duy trì thói quen chạy bộ 8.000 bước mỗi sáng và bơi 50 vòng trong suốt 30 năm. Bất chấp tuổi tác, kỷ lục giữ tư thế plank của diễn viên là 5 phút 25 giây.

Lưu Hiểu Khánh không ngại tham gia các thử thách cường độ cao như leo núi cao và trượt zipline trong hang động. Bà cũng từ bỏ chế độ ăn chay thuần túy, ủng hộ "ăn thịt vào buổi trưa và ăn cá vào buổi tối", ăn thịt bò kho cho bữa sáng và chú trọng vào việc bổ sung protein tự nhiên.

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình - Ảnh 2

Không từ bỏ công việc, bà tích cực đóng phim, tham gia show truyền hình, các chương trình tạp kỹ và kịch sân khấu. Khi diễn vở kịch Vẻ đẹp vô song, Lưu Hiểu Khánh đã lập kỷ lục 186 buổi diễn mà không cần diễn viên đóng thế.

Gần đây, diễn viên ghi hình một chương trình với cánh tay bó bột và làm việc đến tận đêm khuya, vì thế được công chúng gọi là "Hình mẫu của những người lao động trong ngành giải trí Trung Quốc". Nhiều khán giả nói xem bà là một thần tượng: "Tôi 45 tuổi mà vẫn chưa giỏi bằng chị ấy ở tuổi 75", "Tôi muốn mẹ học hỏi tinh thần của cô"...

 

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, ngày 8/8, trang web chính thức của Cục Thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc Gia Trung Quốc đã ra thông báo về vụ điều tra cáo buộc Lưu Hiểu Khánh trốn thuế.

