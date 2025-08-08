Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Truyền thông Hoa ngữ thông tin, ngày 8/8, trang web chính thức của Cục Thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế vụ Quốc Gia Trung Quốc đã ra thông báo về vụ điều tra cáo buộc Lưu Hiểu Khánh trốn thuế.

Ngày 8/8, cơ quan chức năng thông báo kết quả điều tra cáo buộc của người đàn ông họ Vương với Lưu Hiểu Khánh, theo đó, Cục thuế chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật ở công ty của diễn viên.

Tháng 5, bà thành tâm điểm chú ý của dư luận khi người đàn ông họ Vương ở Thâm Quyến gửi đơn lên Cục thuế thành phố Thượng Hải, tố cáo Lưu Hiểu Khánh trốn thuế bằng cách khai giả nguồn gốc thu nhập, xuất hóa đơn giả, số tiền liên quan khoảng 3,3 triệu nhân dân tệ (11,8 tỷ đồng).

Sau khi Lưu Hiểu Khánh được minh oan, nhiều người băn khoăn người tố cáo diễn viên có cần chịu trách nhiệm không. Trên Sina, Lưu Hiểu Khánh từng nói hành vi của ông Vương là "vu oan giá họa", nhằm hãm hại bà.

Ngày 8/8, diễn viên đăng trên trang cá nhân kết quả điều tra của cục thuế, cho biết bản thân tuân thủ pháp luật. Bà chưa phản hồi việc có kiện ông Vương hay không.

Minh tinh từng vướng scandal trốn thuế năm 2002, được xác định trốn và thiếu tổng số thuế 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng), vi phạm luật kinh doanh. Diễn viên ngồi tù 422 ngày, em gái và em rể của Lưu Hiểu Khánh cũng phải vào tù.

Lúc ấy 19 bất động sản của Lưu Hiểu Khánh bị công khai bán đấu giá. Sau khi được thả năm 2005, nghệ sĩ làm lại từ đầu, đóng các vai phụ, vai quần chúng. Nhờ tài năng và danh tiếng trước đó, minh tinh trở lại hoạt động sôi nổi ở làng giải trí.

