5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

Khoai tây là một loại cây thuộc họ Cà, được trồng chủ yếu để lấy củ. Đây là một loại thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới và có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như chiên, luộc, nướng hoặc nghiền.

Đẩy mạnh quá trình tiêu hóa: Lượng carbohydrate có trong khoai tây làm cho chúng trở thành loại củ rất dễ tiêu hóa và chất xơ của khoai tây cũng giúp dạ dày tiêu hóa tốt hơn.

Hỗ trợ hoạt động tim mạch: Khoai tây rất tốt cho sức khỏe tim mạch do chất xơ cũng giúp làm giảm cholesterol trong các mạch máu. Ngoài ra, vitamin C và B6 còn giúp giảm thiểu lượng gốc tự do, carotenoid giúp duy trì sự hoạt động ổn định của tim mạch.

Làm đẹp da: Đây là một công dụng khác của khoai tây. Vitamin C, vitamin B6, kali, magie, kẽm và photpho đều có thể giúp da bạn mềm mịn khi ăn khoai tây trực tiếp hoặc sử dụng mặt nạ khoai tây đắp mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quản lý cân nặng: Khoai tây cung cấp chất xơ và tinh bột dạng tiêu hóa chậm, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, làm giảm các cơn thèm ăn và lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ trong việc quản lý cân nặng.

Ăn nhiều khoai tây có tốt không?

Mặc dù khoai tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sức khỏe bao gồm:

Tăng nguy cơ tăng cân: Khoai tây chứa nhiều carbohydrate, đặc biệt là khi chế biến dưới dạng chiên hoặc thêm nhiều gia vị, có thể dẫn đến việc nạp quá nhiều calo và gây tăng cân.

Tăng đường huyết: Khoai tây có chỉ số đường huyết cao, có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng sau khi ăn, điều này có thể không tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Khoai tây chiên hoặc khoai tây chế biến sẵn thường chứa nhiều dầu mỡ và muối, dẫn đến tăng huyết áp và nồng độ cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Mất cân bằng dinh dưỡng: Ăn quá nhiều khoai tây có thể làm giảm sự đa dạng trong chế độ ăn uống, gây thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng khác như protein, chất béo lành mạnh và vitamin từ các nguồn thực phẩm khác.

Có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa: Ăn nhiều khoai tây có thể gây đầy hơi hoặc khó tiêu, đặc biệt nếu khoai tây được chế biến với nhiều dầu hoặc gia vị.