Nghi phạm Mohamad S. đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng nhất trong vụ tai nạn của hai anh em người Việt tại Đức.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Công tố Frankfurt thông báo đã khởi tố tài xế Mohammad S. vì gây tai nạn chết người do bất cẩn và chạy quá tốc độ trong vụ việc khiến hai anh em song sinh người Việt là Duy Quang và Quang Minh (23 tuổi) tử vong vào đầu tháng 7-2025.

Trưởng công tố Dominik Mies cho biết Mohammad S. (24 tuổi) bị truy tố về hành vi lái xe nguy hiểm, coi thường tính mạng người khác dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng xác định rạng sáng 6-7-2025, sau khi sử dụng chất kích thích, Mohammad S. đã lái xe quá tốc độ tại Frankfurt, gây tai nạn khiến Duy Quang và Quang Minh tử vong, đồng thời làm một người bạn đi cùng là Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Mike Seeboth/dpa

Sau khi gây tai nạn, Mohammad S. không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy, kéo lê nạn nhân một quãng đường dài trước khi tháo biển số xe nhằm xóa dấu vết.

Người này chỉ ra tự thú sau đó vài giờ và đã bị tạm giam từ ngày 15-7-2025. Vụ việc gây chấn động do hành vi liều lĩnh điều khiển phương tiện sau khi sử dụng chất kích thích, tước đoạt mạng sống của hai sinh viên và để lại thương tật vĩnh viễn cho nạn nhân còn lại.

Theo thông tin từ VnExpress, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức (WUS), tiến sĩ Kambiz Ghawami đánh giá cao quyết định của Văn phòng Công tố Frankfurt. Bên cạnh đó, ông Ghawami bày tỏ cảm kích trước tinh thần đoàn kết của kiều bào Việt Nam tại Đức.

Duy Quang và Quang Minh - Ảnh: Gofundme

Thông qua chiến dịch gây quỹ quy mô lớn, trên 8.800 người đã quyên góp được hơn 205.000 euro (hơn 242.000 USD) để trang trải chi phí điều trị và phục hồi chức năng cho Trung Hiếu.

