NÓNG: Danh tính cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm giả bằng axit công nghiệp

Đời sống 05/02/2026 13:33

Ngày 5/2, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo thông tin từ VOV, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Lộc (SN 1992, trú xóm 14, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Lộc, chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh) có dấu hiệu sản xuất giấm giả. Đối tượng được xác định đã sử dụng một căn nhà ở khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn làm nơi pha chế sản phẩm.

Thay vì sản xuất giấm gạo theo phương pháp lên men tự nhiên, Lộc sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông và đưa đi tiêu thụ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trong tỉnh và một số địa phương lân cận.

NÓNG: Danh tính cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm giả bằng axit công nghiệp - Ảnh 1
Cảnh sát đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc - Ảnh: VOV

Ngày 24/1, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang một số đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà của Lê Thị Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng cát tông, 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”, 10 lít axit axetic công nghiệp, hàng nghìn chai nhựa, nắp chai cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Tiếp đó, công an đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh tại các phường trung tâm, phát hiện và thu giữ thêm 912 chai giấm giả.

 

NÓNG: Danh tính cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm giả bằng axit công nghiệp - Ảnh 2
Can chứa axit acetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả - Ảnh: VTC News

 

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận nhằm tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất, đối tượng pha trộn axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng nắp và dán nhãn “Giấm gạo lên men tự nhiên” để tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Theo lời khai, từ tháng 6/2025 đến nay, Lộc đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, dẫn tới tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí nguy cơ ung thư hoặc tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

Từ khóa:   giấm giả bằng axit công nghiệp giấm giả tin moi

