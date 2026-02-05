Đang biểu diễn, nữ ca sĩ bất ngờ ngã gục trên sân khấu khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng

Trong đoạn clip, Kelly Yu bước được vài bước rồi ngồi xuống sau khi trình diễn ca khúc nổi tiếng 'Original Sin'. Khi thấy Kelly Yu ngã gục, các thành viên trong ban nhạc bỏ nhạc cụ lại và lao đến giúp cô trước khi sân khấu tối đen.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

