Kinh hoàng cảnh tượng trạm xăng bị 'hố tử thần' nuốt chửng trong tích tắc khiến người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy mặt đất đột ngột sụt lún ở Cairo, Ai Cập, tạo ra một hố sâu 15 mét. Một vài người đang đứng trò chuyện liền bỏ chạy thoát thân, trong khi một chiếc xe hơi phóng đi trong hoảng loạn. Ít nhất 2 người đang ở trong cửa hàng của trạm xăng khi mặt đất sụt lún.
Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

