Xe khách đang chở 9 người bốc cháy ngùn ngụt trên đường tránh

Phát hiện xe khách bốc cháy, tài xế cùng phụ xe nhanh chóng sơ tán toàn bộ hành khách xuống xe an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 4h45 ngày 5/2, trên đường tránh thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ (nay thuộc địa phận phường Đồng Hà, Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 50E-200.xx do anh N.H.T. (SN 1978, trú tại TPHCM) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ cháy xe - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến địa phận phường Đông Hà, tài xế T. điều khiển xe vào lề đường để hành khách đi vệ sinh thì bất ngờ phát hiện hỏa hoạn bốc lên phía đuôi xe.

Tài xế T. và phụ xe nhanh chóng sơ tán hành khách và nỗ lực khống chế ngọn lửa. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 9 người, không ai bị thương.

Lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt vụ cháy xe khách - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nắm thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến 7h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, xe khách hư hỏng nặng khoang máy và phần đuôi, thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Hành khách đã được đưa qua xe khác tiếp tục hành trình.

