Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang

Đời sống 05/02/2026 16:53

Ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong xảy ra tại khu vực gần cầu Bến Sỏi, xã Ninh Điền.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5-2, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, Tây Ninh) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, vợ Hoàng) liên quan đến clip chém chết người gây xôn xao dư luận tại xã Ninh Điền, Tây Ninh.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, Tây Ninh) để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, một clip camera an ninh tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cãi nhau, sau đó một thanh niên dùng dao chém thẳng vào người đối diện được chia sẻ và lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Danh tính vợ chồng chém người tử vong ở Tây Ninh rồi trốn về An Giang - Ảnh 1
Hoàng và Hiền bị bắt khi đang trốn ở xã Tân Hiệp, An Giang - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 23h30 ngày 30-1, N.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) được bạn chở tới một quán nhậu tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền để ăn nhậu cùng 9 người khác.

Do có mâu thuẫn từ trước, T. cự cãi với nhóm của Hoàng qua điện thoại.

Đến khoảng 0h ngày 31-1, Hoàng cầm 1 cây dao dài chạy xe máy chở theo vợ là Hiền ngồi phía sau tới quán nhậu. Đi cùng vợ chồng Hoàng còn có Tuấn, Dô, Lộc chạy xe máy theo sau.

Đến quán nhậu, Hoàng kêu lớn tên T. ra gặp mặt nói chuyện. T. nghe thấy thì cầm dao đi cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu ra trước quán.

Trong lúc cãi nhau, T. cầm dao chém Hoàng nhưng không trúng, Hoàng cầm dao chém lại trúng vào cổ bên trái của T. rồi bỏ chạy.

T. cầm dao truy đuổi theo Hoàng được một đoạn thì gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng, Hiền trốn đến xã Tân Hiệp, An Giang cho đến khi bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, bắt giữ.

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