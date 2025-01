Không ngờ quả ổi lại có nhiều công dụng tuyệt vời, nhất là giúp tăng cường sức khỏe mùa đông

Vì sao ăn ổi lại tốt cho sức khỏe?

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu như kali và folate. Hàm lượng vitamin C cao trong ổi giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sản xuất collagen và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do một cách tự nhiên.