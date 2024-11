Điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe nếu mỗi ngày ăn một quả ổi?

Ổi là loại quả được nhiều người yêu thích bởi hương vị dễ ăn, tốt cho sức khỏe mà giá lại bình dân. Quả ổi hàm lượng vitamin C gấp 4 lần quả cam.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong một số chức năng chính của cơ thể, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Vitamin C còn được gọi là axit ascorbic, giúp tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể, giúp chúng ta chống lại nhiễm trùng, vi rút và bệnh tật.

Ngoài ra, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, đảm bảo làn da luôn dẻo dai, giúp tóc và móng chắc khỏe. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Vitamin C giúp cơ thể tạo ra các mô mới và hỗ trợ quá trình hàn gắn vết thương...