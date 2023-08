Quả ổi vừa ngon vừa bổ dưỡng nhưng một số đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang họa' vào người

Quả ổi là thực phẩm giàu dinh dưỡng và quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng nên ăn ổi.

Một quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch tốt nhất và tham gia vào nhiều chức năng hoạt động bình thường của cơ thể. Bạn có thể bổ sung cho cơ thể vitamin C bằng những hoa quả, thực phẩm hằng ngày.Theo thông tin từ VietNamNet, nhà khoa học, lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam) cho biết, quả ổi chứa nhiều vitamin đặc biệt là vitamin C. Nếu ăn thường xuyên và đúng cách sẽ rất có lợi cho tim mạch, tăng cường chức năng não, tốt cho răng miệng và tăng cường hệ miễn dịch. Theo thống kê, trong 100g ổi chứa 1g protein, 15mg canxi, 1mg sắt, 0,06mg retinol (vitamin A), 0,05mg vitamin B1 và 228mg vitamin C. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri.

Ảnh minh họa: Internet TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Trưởng Khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cũng thông tin trên VietNamNet, nếu so sánh trong 100g ổi và cam, hàm lượng vitamin C có trong ổi nhiều hơn cam 4 lần. Vì vậy TS.BS Hưng cho rằng người dân có thể bổ sung quả này để tăng cường sức để kháng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như Covid-19, tay chân miệng, cúm... đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cũng theo TS.BS Hưng, vitamin C hay còn gọi là Acid ascorbic sẽ giúp hỗ trợ đề kháng, chống nhiễm trùng như cảm cúm, mau lành vết thương. Vitamin C cũng được biết là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương từ gốc tự do. Tổn thương tế bào của gốc tự do gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh mạn tính khác. Cơ thể con người không thể tự sản sinh ra vitamin C và cũng không dự trữ trong cơ thể được, vì vậy cần tăng cường bổ sung thực phẩm giàu vitamin C vào trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet Những lợi ích tuyệt vời của quả ổi Tăng cường miễn dịch: Quả ổi rất giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống lại các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh. Vitamin C còn hoạt động như một chất kháng histamine tự nhiên, bằng cách giảm lượng histamine được giải phóng trong quá trình viêm; giúp kiểm soát dị ứng đường hô hấp… Tốt cho não: Một số loại vitamin như vitamin B3 và vitamin B6 có trong ổi, giúp cải thiện lưu thông máu lên não và thư giãn các dây thần kinh... rất tốt cho não. Nâng cao nội tiết tố: Ổi có chứa đồng, một khoáng chất quan trọng cần thiết cho việc sản xuất và hấp thụ hormone. Nó cũng giúp tuyến giáp của bạn hoạt động tối ưu. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Vitamin C, lycopene và các loại polyphenol khác có trong ổi, là chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu: Hai khía cạnh rất quan trọng khiến ổi trở thành loại trái cây lý tưởng cho bệnh nhân đái tháo đường là: Ổi giàu chất xơ (giúp cho lượng đường trong máu không tăng đột biến) và có chỉ số đường huyết thấp (giúp hạn chế lượng đường trong máu tăng)... Giúp cho làn da khỏe mạnh: Chất chống oxy hóa trong ổi bảo vệ da khỏi hình thành nếp nhăn. Tuổi già là điều chắc chắn khó tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người, và ăn ít nhất một quả ổi mỗi ngày cũng có thể kéo dài quá trình này. Ảnh minh họa: Internet Những đối tượng không nên ăn quả ổi Những người bị chướng bụng, đầy hơi: Ổi rất giàu vitamin C và đường fructose. Cơ thể chúng ta khó hấp thụ quá nhiều vitamin C, vì vậy việc nạp quá nhiều thường gây đầy hơi. Đối với đường fructose cũng vậy. Do đó, đường tự nhiên không được cơ thể hấp thụ, thay vào đó, nó nằm trong dạ dày của chúng ta dẫn đến đầy hơi. Thậm chí, ăn ổi rồi đi ngủ ngay lập tức cũng có thể gây đầy bụng. Những người bị hội chứng ruột kích thích: Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp giảm táo bón và thúc đẩy tiêu hóa. Nhưng tiêu thụ quá nhiều ổi có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của bạn, đặc biệt nếu bạn đang bị hội chứng ruột kích thích. Người mắc bệnh dạ dày: Ổi rất tốt với dạ dày nhưng với người bị đau dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, không nên lạm dụng, do ổi cứng khi nhai không nát sẽ bắt dạ dày phải hoạt động để nghiền nát ổi, vì vậy cơn đau sẽ bị trầm trọng hơn. Ngoài ra, đối với người bị đau dạ dày cần tuyệt đối không được ăn ổi, hay uống nước ổi khi bụng rỗng. Ảnh minh họa: Internet Người bị tiểu đường: Theo chuyên gia, bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi, không được dùng nước ép ổi uống hàng ngày vì ổi có chỉ số đường huyết cao với GI = 78, nếu ăn không đúng cách sẽ làm cho đường huyết tăng cao. NTình trạng kéo dài, người bệnh nguy cơ phải đối diện với những biến chứng nguy hiểm như mù lòa, suy thận, hoại tứ chi, thậm chí là tử vong. Phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi, vì ổi chứa hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, ương. Chất xơ này khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường… Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón. Ảnh minh họa: Internet Người bị suy nhược: Những người bị suy nhược thường tiêu hóa kém nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì cần phải sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn.

