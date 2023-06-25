Quả cà chua vừa ngon vừa bổ dưỡng nhưng một số đối tượng này không nên ăn kẻo 'mang họa' vào người

Các nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêu thụ cà chua có lợi ích chống lại chứng viêm và các dấu hiệu của căng thẳng oxy hóa, do cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất trong cà chua cũng cho thấy tác dụng bảo vệ lớp bên trong của mạch máu và có thể làm giảm nguy cơ đông máu. Đây đều là những lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch, bảo vệ chống lại bệnh tim.

Một nghiên cứu ở nam giới tuổi trung niên đã cho thấy sự liên kết giữa nồng độ lycopene và beta-carotene trong máu thấp với việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngày càng có nhiều bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng việc bổ sung lycopene có thể giúp giảm cholesterol LDL (có hại) - một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim.

Giàu chất chống oxy hóa

Với thành phần chất chống oxy hóa phong phú, cà chua được chứng minh là loại quả có tác dụng chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa bệnh ung thư, tim mạch hiệu quả.

Lycopene là một loại chất chống oxy hóa, có rất nhiều trong cà chua. Tuy nhiên, chúng không thể tự tạo ra được mà chỉ có thể bổ sung thông qua đường ăn uống. Chất này có nồng độ cao nhất trong vỏ cà chua. Theo tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, kết hợp cà chua cùng chất béo sẽ giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ tổn thương da vì tác động của ánh nắng

Theo chuyên gia Elena Paravantes - tác giả Cuốn sách dạy nấu ăn theo chế độ ăn Ðịa Trung Hải cho người mới bắt đầu, cà chua rất giàu carotenoid, một chất chống ôxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng. Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Scientific Reports, thường xuyên tiêu thụ cà chua có thể giúp da không bắt nắng, qua đó làm giảm nguy cơ mắc các khối u da do tia UVB gây ra.

Cải thiện thị lực

Trong cà chua có chứa lượng lớn vitamin A và vitamin C, đây là 2 loại vitamin giúp phòng ngừa bệnh quáng gà và cải thiện thị lực. Vitamin A trong cà chua có thể ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng, bệnh này có thể dẫn đến mù mắt, và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa khác trong cà chua như lutein, lycopene và zeaxanthin cũng góp phần bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tâm trạng

Cà chua không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn mà còn có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn về lâu dài. Một nghiên cứu vào năm 2013 trên tạp chí Rối loạn cảm xúc cho biết những người trên 70 tuổi ăn cà chua trong vòng 2-6 tuần có ít khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm nhẹ hoặc nặng thấp hơn 46% so với những người ăn cà chua ít hơn một lần/tuần. Đáng chú ý, các sản phẩm khác được sử dụng trong nghiên cứu không tạo ra tác dụng tương tự.

Dung nạp nhiều kali, phòng ngừa bệnh tim

Ngoài cung cấp các chất chống ôxy hóa có thể ngăn ngừa bệnh tim, cà chua còn dồi dào kali, dưỡng chất được biết là giúp giảm huyết áp. Theo Tạp chí của Ðại học Tim mạch Mỹ, tiêu thụ kali cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ, mắc bệnh tim mạch và bệnh tim mạch vành. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết ăn cà chua ở mọi hình thức chế biến - từ nguyên quả co đến nước sốt và nước ép - đều tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên ăn cà chua

Người bị viêm khớp

Việc ăn quá quá nhiều cà chua có thể gây đau khớp. Nguyên nhân là do trong cà chua chứa solanine, chất kiềm gây tích tụ canxi trong các mô. Chất này tích tụ quá nhiều có thể gây viêm, đau và sưng ở khớp.

Người bị các vấn đề về dạ dày

Cà chua chứa nhiều axit, ăn nhiều có thể gây trào ngược, ợ nóng. Những người mắc viêm dạ dày hoặc trào ngược thực quản không nên ăn cà chua. Ngay cả ở những người khỏe mạnh, ăn quá nhiều cà chua hoặc nước sốt cà chua có thể gây cảm giác bỏng rát.

Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về thận

Theo Medical Daily, cà chua rất giàu oxalate. Đây là hợp chất rất khó chuyển hóa nếu tiêu thụ quá mức. Cùng sự tích tụ canxi trong các mô, điều này có thể dẫn đến sỏi thận. Ngoài ra, hàm lượng kali dồi dào trong cà chua cũng có thể làm suy giảm chức năng của thận.

Người dễ bị dị ứng

Trong cà chua chứa hợp chất histamine, giúp tăng cường miễn dịch để chống lại các tác nhân xấu bên ngoài. Điều này thường gây ra các phản ứng dị ứng như phát ban, sưng lưỡi, mặt, hắt hơi, kích thích cổ họng. Đối với những người được chẩn đoán là dị ứng với cà chua, các triệu chứng đó có thể còn nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tự miễn dịch

Cà chua thuộc nhóm họ cà. Các hợp chất alcaloid trong cà chua có thể làm nặng thêm tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này đặc biệt gây hại đối với những người mắc các bệnh tự miễn. Rất nhiều người mắc bệnh này đã loại bỏ nhóm thực phẩm họ cà ra khỏi chế độ ăn và khẳng định sức khỏe của họ được cải thiện rất nhiều.