Hàm lượng dinh dưỡng của quả hồng giòn

Có giá trị dinh dưỡng cao, giàu glucose, fructose, sucrose, protein, carotene, vitamin C, citrulline, iốt, canxi... Hàm lượng khoáng chất của hồng vượt qua táo, lê, đào và một số loại trái cây khác. Quả hồng giòn có hàm lượng vitamin C cao gấp 1-2 lần các trái cây thông thường, là thực phẩm lý tưởng khi cần bổ sung vitamin C. Quả này chứa nhiều iốt nên ngăn ngừa được bệnh bướu cổ đơn thuần.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn chứa pectin là một loại chất xơ hòa tan trong nước có tác dụng nhuận tràng, giúp tránh táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột.