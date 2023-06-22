Có giá trị dinh dưỡng cao, giàu glucose, fructose, sucrose, protein, carotene, vitamin C, citrulline, iốt, canxi... Hàm lượng khoáng chất của hồng vượt qua táo, lê, đào và một số loại trái cây khác. Quả hồng giòn có hàm lượng vitamin C cao gấp 1-2 lần các trái cây thông thường, là thực phẩm lý tưởng khi cần bổ sung vitamin C. Quả này chứa nhiều iốt nên ngăn ngừa được bệnh bướu cổ đơn thuần.

Nhờ đặc tính của chất chống oxy hóa và phòng chống ung thư, quả hồng giòn cũng hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Quả hồng giòn có chứa hàm lượng cao nhất các axit ascorbic (vitamin C) và có thể đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu hàng ngày của chất dinh dưỡng này đối với cơ thể. Vitamin C rất có lợi để kích thích hệ thống miễn dịch và làm tăng việc sản xuất các tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, vi rút và nhiễm nấm, cũng như các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài hoặc các chất độc hại.

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Giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Giống như hầu hết các loại trái cây, quả hồng giòn cũng là một nguồn tốt cung cấp chất xơ, đáp ứng gần 20% nhu cầu hàng ngày. Chất xơ giúp các thực phẩm hiệu quả hơn trong quá trình tiêu hóa, bằng cách kích thích nhu động ruột để di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, làm tăng tiết dịch dạ dày trong tiêu hóa thức ăn, làm giảm các triệu chứng của táo bón và tiêu chảy. Nhìn chung, các loại trái cây có nhiều chất xơ như quả hồng giòn có thể là một động lực chính thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, chống lại bệnh ung thư đại trực tràng và các bệnh tương tự khác. Quả hồng giòn cũng có thể giúp giảm cân do giảm sự hấp thu chất béo – là nguyên nhân dẫn đến béo phì.

Chống ung thư: Cùng với tính chất chống oxy hóa có thể phòng chống ung thư và nguy cơ phát triển khối u. Quả hồng giòn chứa Betulinic acid, được chứng minh là một hợp chất chống ung thư. Nếu bạn đã có một khối u, ăn hồng giòn có thể làm giảm kích thước và ngăn chặn sự tiến triển thành ung thư. Ngoài ra, quả hồng giòn có chứa hàm lượng cao vitamin C và vitamin A, cũng như các hợp chất phenolic như catechin và gallocatechins – là những chất liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống các loại ung thư khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa: Quả hồng giòn rất giàu một số vitamin, đặc biệt là vitamin A, beta-carotene, lutein, lycopene và cryptoxanthins. Tất cả các chất này cũng có chức năng như chất chống oxy hóa và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm của da như nếp nhăn, đốm đen do tuổi tác cũng như bệnh Alzheimer (mất trí nhớ), mệt mỏi, thị lực, suy nhược cơ bắp và các biểu hiện sức khỏe khác.

Những đối tượng không nên ăn quả hồng giòn

Người bị bệnh tiểu đường: Vì quả hồng chứa 10,8% đường, phần lớn là disaccharides đơn giản và monosaccharides (glucose, fructose, sucrose) nên dễ dàng hấp thu vào máu, gây tăng lượng đường trong máu. Nếu ăn hồng, bạn cần cân nhắc đến việc giảm ăn các loại thực phẩm chứa đường khác trong ngày, để đảm bảo đường huyết của bạn được ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị thiếu máu: Quả hồng không phù hợp cho người bị thiếu máu thiếu sắt, do nó chứa nhiều tanin kết hợp với sắt tạo thành kết tủa, dẫn đến cản trở sự hấp thu sắt trong thức ăn. Ngoài ra, cũng không nên ăn quả hồng khi đang uống thuốc bổ sung sắt.

Ảnh minh họa: Internet

Người có bệnh viêm loét dạ dày: Do hồng chứa nhiều tanin và chất xơ nên những người có bệnh viêm loét dạ dày thường cảm thấy khó chịu, đầy bụng, khó tiêu sau khi sử dụng. Vì thế, người mắc bệnh viêm loét dạ dày nên hạn chế ăn hồng. Theo Đông Y, hồng tươi có tính hơi hàn, có thể làm hạ huyết áp, không nên dùng cho người suy kiệt, huyết áp thấp, mệt mỏi kinh niên, phụ nữ mới sinh.