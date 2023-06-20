Một khẩu phần đu đủ (145g) cung cấp hơn một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày (75mg với nữ giới và 90mg với nam giới).

Tăng cường hệ miễn dịch: Đu đủ rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước với nhiều lợi ích cho sức khỏe . Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, đây cũng là chất chống oxy hóa tăng cường hệ miễn dịch của bạn, chống lại bệnh tật và nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ chữa lành vết thương. Ngoài ra, vitamin C cần thiết để sản xuất collagen giữ cho móng tay, da, tóc và khớp của bạn khỏe mạnh.

Cải thiện tiêu hóa: Giữ nước và nhận đủ chất xơ là hai tiêu chí cần thiết để tiêu hóa tối ưu. Vì đu đủ có tới 88% là nước nên ăn loại quả này là một cách tuyệt vời để tăng cường tiêu hóa, giảm táo bón và đầy hơi. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ của đu đủ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Có thể giảm nguy cơ ung thư: Một bản đánh giá năm 2021 được xuất bản trên Antioxidants đã kết luận, chế độ ăn giàu vitamin C từ trái cây và rau quả có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Có nhiều vitamin C nên đu đủ có đặc tính chống oxy hóa chặn gốc tự do nguy hiểm và stress oxy hóa đối với các tế bào của cơ thể, có thể hình thành các hợp chất gây ung thư. Ngoài ra, theo nghiên cứu công bố trên Molecules, đu đủ có màu cam rực rỡ do chứa chất lycopene, có đặc tính chống ung thư.

Ăn đu đủ còn cải thiện tiêu hóa - Ảnh: Internet

Giảm viêm: Đu đủ có chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng ức chế quá trình sản xuất cytokine của cơ thể bạn. Cytokine là một nhóm protein được giải phóng trong quá trình viêm. Viêm mạn tính tàn phá sức khỏe của bạn bằng cách tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo một đánh giá được công bố trên Biology, chất chiết xuất từ đu đủ mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, bao gồm khả năng chống viêm, lão hóa, ung thư và bệnh mạn tính.

2. Những đối tượng không nên ăn quả đu đủ

Phụ nữ mang thai: Ăn quá nhiều đu đủ, đặc biệt đu đủ xanh, có thể gây sảy thai ngoài ý muốn. Vì khi còn sống, đu đủ chứa nhiều mủ, có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai.

Người bệnh suy gan: Người mắc bệnh này thường xuyên sử dụng nhiều loại thuốc điều trị. Nhưng một số nghiên cứu cho thấy lá đu đủ có thể làm tăng nồng độ men GGT, ALP và bilirubin, liên quan đến các bệnh gan đang hoạt động.

Người có nhịp tim không đều: Đu đủ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nhịp tim không đều của những người vốn gặp vấn đề này. Nghiên cứu chỉ ra đu đủ chứa lượng thấp cyanogenic glycoside, loại axit amin có thể tạo ra hydrogen cyanide trong hệ tiêu hóa của con người. Mặc dù lượng nhỏ hợp chất này không có khả năng ảnh hưởng cho người mắc bệnh tim, việc ăn quá nhiều có thể gây hại.

Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ - Ảnh: Internet

Người bị suy giáp: Cyanogenic glycoside có trong đu đủ không chỉ ảnh hưởng đến nhịp tim mà còn cản trở quá trình tổng hợp và chuyển hóa iốt trong cơ thể. Từ đó, nó làm các triệu chứng suy giáp trầm trọng thêm.

Người bị dị ứng: Người bị rối loạn hô hấp như hen suyễn hoặc bất kỳ trường hợp dị ứng nào nên thận trọng khi ăn đu đủ. Dị ứng đu đủ thường có các triệu chứng như sưng miệng, ngứa xung quanh mặt và cổ họng, phát ban trên lưỡi, chóng mặt, nhức đầu, đau bụng, khó thở và khó nuốt.

3. Lợi ích của quả đu đủ đối với người bệnh tiểu đường

Đu đủ có ít đường: Hội Tim mạch Hoa kỳ khuyến cáo, kể cả người bệnh tiểu đường hay người bình thường, đều nên giới hạn lượng đường tiêu thụ trong ngày. Đối với hầu hết phụ nữ, mức tiêu thụ đường trong một ngày là khoảng 6 muỗng cà phê đường. Đối với nam giới, đó là khoảng 150 calo mỗi ngày, khoảng 9 muỗng cà phê đường.

Đu đủ có lượng đường an toàn cho người bị tiểu đường. Một số nghiên cứu năm 2015 đăng tải trên Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ cũng cho thấy trong đu đủ có một số thành phần có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh tiểu đường tuýp 2. Trong đu đủ rất giàu enzyme papain, enzyme này giúp bảo vệ những người bị tiểu đường khỏi tổn thương của gốc tự do gây nên.

Quả đu đu có nhiều lợi ích tuyệt vời với người bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Quả đu đủ đạt điểm an toàn về chỉ số đường huyết: Đu đủ đạt điểm 60 về chỉ số đường huyết (GI), vì vậy nó không làm tăng lượng đường trong máu quá nhanh. Đối với người bệnh tiểu đường, chỉ số đường huyết là một giá trị được chỉ định cho các loại thực phẩm khác nhau cho biết một loại thực phẩm nhất định làm tăng lượng đường trong máu nhanh như thế nào.

Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp có điểm từ 20 đến 49, thực phẩm có chỉ số đường huyết vừa phải là 50 đến 69 và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao là 70 đến 100. Hơn nữa, đu đủ cũng được chứng minh có tác dụng hạ đường huyết cho cơ thể. Trái cây này có chứa flavonoid, là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Quả đu đủ đạt điểm an toàn về chỉ số đường huyết - Ảnh: Internet

Đu đủ còn có nhiều chất dinh dưỡng khác: Theo USDA, một quả đu đủ tươi nhỏ có khoảng 67 calo và có chứa nhiều loại vitamin cần thiết như vitamin A, vitamin B, vitamin C và vitamin E và các khoáng chất như folate, magie, đồng, kali, lutein, axit pantothenic. Vitamin C cùng với các chất chống oxy hóa khác trong đu đủ cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở những người mắc bệnh tiểu đường.