Cần tây rất tốt cho sức khỏe nhưng một số đối tượng không nên uống nước ép từ loại rau này kẻo 'mang bệnh' vào người

Dinh dưỡng 19/06/2023 06:30

Cần tây là một trong những loại thực phẩm rất tốt trong việc giảm cân nhưng cũng có những người không nên uống nước ép cần tây.

1. Những công dụng tuyệt vời của rau cần tây

Hỗ trợ giảm cân: Cần tây có chứa nhiều nước, khoảng 1/3 là chất xơ. Chất xơ sau khi vào trong dạ dày và ruột không thể tiêu hóa, chỉ cung cấp cảm giác “no” chứ không cung cấp calo, do đó rất có lợi cho việc giảm cân. Về phương diện này, hiệu quả của cần tây còn cao hơn cả những rau xanh và trái cây tốt thường thấy như cà chua, táo, súp lơ xanh, cải bắp…

Giúp giảm viêm: Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và polysaccharide (một loại phân tử carbohydrate) nên rau cần tây được biết có tác dụng như chất kháng viêm, đặc biệt là chất chống oxy hóa flavonoid và polyphenol. Những chất này hỗ trợ sức khỏe toàn diện, đặc biệt cho người lớn tuổi, bằng cách chống lại các tác hại của gốc tự do (hay còn gọi là mất cân bằng oxy hóa) làm cơ thể bị viêm.

Cần tây rất tốt cho sức khỏe nhưng một số đối tượng không nên uống nước ép từ loại rau này kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 1
Rau cần tây hỗ trợ giảm cân - Ảnh: Internet

Trị chứng huyết áp cao: Cần tây chứa canxi, sắt, giàu protid, nhiều acid amin tự do, tinh dầu, mannitol, inositol, nhiều loại vitamin, giúp tăng cảm giác thèm ăn, xúc tiến tuần hoàn máu, tăng cường khả năng miễn dịch và bổ não. Trong cần tây có chứa chất hóa học tự nhiên apigenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch.

Bảo vệ gan: Một nghiên cứu tại Ai Cập cho thấy, khi chuột được cho ăn cần tây đỏ với rau diếp xoăn và lúa mạch, cơ thể chúng giảm lượng mỡ nguy hiểm tích tụ trong gan. Chuột càng được ăn nhiều cần tây, rau diếp xoăn và lúa mạch thì gan của chúng càng khỏe mạnh.

Cần tây rất tốt cho sức khỏe nhưng một số đối tượng không nên uống nước ép từ loại rau này kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 2
Ăn rau cần tây còn giúp bảo vệ gan - Ảnh: Internet

2. Những đối tượng không nên uống nước ép cần tây

Người đang mắc bệnh thận: Đối với những trường hợp người đang mắc bệnh thận hoặc đang trong quá trình cần phải sử dụng thuốc lợi tiểu để điều trị bệnh thì nên hạn chế dùng nước ép cần tây. Nguyên nhân đến từ việc trong thành phần của cần tây chứa nhiều nước, do đó cần tây giống như là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nếu uống nhiều nước ép cần tây thì có thể gây căng thẳng cho thận và khiến thận dễ suy giảm chức năng hơn.

Người bị huyết áp thấp: Cần tây là loại thực phẩm rất tốt dành cho người bị cao huyết áp, nhưng ngược lại đối với những người bị huyết áp thấp thì ngược lại. Khi uống nước ép cần tây, huyết áp sẽ không thể giữ ở trạng thái ổn định mà thay vào đó có thể dẫn tới tình trạng hạ huyết áp đột ngột. Do đó, những người bị huyết áp thấp tuyệt đối không nên uống để phòng tránh nguy cơ gặp phải tác dụng phụ không mong muốn.

Cần tây rất tốt cho sức khỏe nhưng một số đối tượng không nên uống nước ép từ loại rau này kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 3
Người bị huyết áp thấp không nên uống nước cần tây - Ảnh: Internet

Người có nguy cơ dị ứng: Một số người có cơ địa dị ứng cần tây. Triệu chứng dị ứng phổ biến là sưng, ngứa, nổi mề đay, khó thở, giảm huyết áp,... Thậm chí bạn có thể bị sốc phản vệ hoặc ngất xỉu nếu uống quá nhiều nước ép cần tây trong khi mang cơ địa dị ứng.

Cần tây rất tốt cho sức khỏe nhưng một số đối tượng không nên uống nước ép từ loại rau này kẻo 'mang bệnh' vào người - Ảnh 4
Nam giới trong độ tuổi sinh sản cũng nên hạn chế uống nước cần tây - Ảnh: Internet

Nam giới trong độ tuổi sinh sản: Đối với nam giới, sau nhiều ngày liền ăn cần tây, số lượng tinh trùng của họ giảm đi rõ rệt, thậm chí xuống đến mức khó có thể thụ thai. Tuy nhiên, sau vài tuần ngừng ăn cần tây, tình trạng bình thường lại được phục hồi.

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