Quả bòn bon ăn ngon lại còn tốt cho sức khỏe nhưng phụ nữ mang thai có nên ăn?

Vitamin C có trong quả bòn bon hoạt động như một chất chống oxy hóa, có tác dụng tránh cho cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tổn thương này thường do quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong cơ thể.

Hơn thế, chất chống oxy hóa cũng có vai trò ngăn ngừa cơ thể khỏi những tổn thương do ô nhiễm và các chất độc hại gây ra.