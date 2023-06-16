Quả bòn bon ăn ngon lại còn tốt cho sức khỏe nhưng phụ nữ mang thai có nên ăn?

Quả bòn bon (tên gọi của Miền Nam) và quả dâu da đất (Miền Bắc). Cây kết trái hình tròn, đường kính khoảng 5 cm, vỏ dẻo. Cơm bòn bon màu trắng đục, có khi gần như trong suốt, chia thành 5-6 múi. Mỗi múi có một hột. Vị bòn bon hơi chua, khi chín thì ngọt hơn. Hột bòn bon rất đắng, khó tách khỏi cơm nên người ăn có khi nuốt luôn cả múi để tránh ăn hột. Bòn bon chín vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10. Bòn bon chứa nhiều đường, chất xơ, vitamin A, B1, B2, B3, C, các khoáng tố gồm Ca, Fe và P. Bòn bon thường được ăn dạng quả còn tươi, nhưng đến mùa bội thu nó cũng được chuyển thành dạng phơi khô hoặc đóng hộp.

Hơn thế, chất chống oxy hóa cũng có vai trò ngăn ngừa cơ thể khỏi những tổn thương do ô nhiễm và các chất độc hại gây ra.

Vitamin C có trong quả bòn bon hoạt động như một chất chống oxy hóa, có tác dụng tránh cho cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Tổn thương này thường do quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn thành năng lượng trong cơ thể.

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Vitamin C là một chất cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin C trong quả bòn bon có tác dụng duy trì tốt khả năng miễn dịch đối với những người đang trong thời kỳ phục hồi sức khỏe.

Ăn bòn bon giúp cải thiện hệ thống miễn dịch - Ảnh: Internet

Có lợi cho bệnh nhân bị tiểu đường

Quả bòn bon được xem là một món ăn nhẹ và lành mạnh cho những người mắc bệnh tiểu đường bởi hàm lượng chất xơ cao của nó, kèm theo đó là các chất chống oxy hóa polyphenol, hỗ trợ cải thiện lượng đường bằng cách làm chậm sự hấp thụ đường của cơ thể.

Duy trì sức khỏe làn da

Quả bòn bon cũng chứa nhiều vitamin E nên có tác dụng duy trì sức khỏe làn da như ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mềm và giữ ẩm cho da, giúp da tránh khỏi tia UV và giúp chữa lành vết thương.

Phụ nữ mang thai có ăn được quả bòn bon?

Theo DS. Lê Kim Phụng, trước đây, nhiều người cho rằng phụ nữ mang thai không nên ăn quả bòn bon vì có thể gây dị tật thai nhi hoặc dẫn đến tình trạng sảy thai. Tuy nhiên, chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào ghi nhận điều này. Quả bòn bon vốn là loại trái cây giàu dinh dưỡng, các chất canxi, sắt, photpho và vitamin A, B1, B2, B3, C... hay hàm lượng chất xơ cao trong quả bòn bon đều rất có lợi cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

Tuy nhiên, với quả bòn bon, trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thai phụ chỉ nên ăn khoảng 3-4 trái/lần và mỗi ngày không nên ăn quá 0.5kg bòn bon.

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thai phụ chỉ nên ăn khoảng 3-4 trái/lần và mỗi ngày không nên ăn quá 0.5kg bòn bon - Ảnh: Internet

Những tháng tiếp theo trong thai kỳ, có thể tăng lượng ăn nhưng không nên sử dụng liên tục, chú ý nên cân bằng với các loại thực phẩm khác để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển. Mẹ bầu có thể ăn trực tiếp quả bòn bon chín hoặc kết hợp chúng với các loại trái cây khác để làm món trái cây dầm thơm ngon, bổ dưỡng.