Quả táo xanh 'chua chua, ngọt ngọt' chứa nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15/06/2023 12:07

Táo xanh thường được biết đến với độ giòn và vị chua nhưng lợi ích về mặt sức khỏe thì đang dần được công nhận.

Hàm lượng dinh dưỡng của táo xanh

Táo xanh là loại trái cây được yêu thích và vô cùng quen thuộc trên toàn thế giới. Không chỉ có hương vị thơm ngon, chúng còn chứa một loạt các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Táo xanh là một món ăn nhẹ tuyệt vời khi đói và chúng là một trong những loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn cầu. Điều đó chủ yếu là do mùa nào cũng có táo nhưng chúng cũng rất ngon và linh hoạt khi chế biến thành món ăn. Lượng calo: 52; Carb: 13,8 gam; Đường: 10,4 gam; Chất xơ: 2,4 gam; Chất đạm: 0,3 gam; Chất béo: 0,2 gam; Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày (DV); Kali: 3% DV; Magiê: 1% DV.

Quả táo xanh 'chua chua, ngọt ngọt' chứa nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Táo xanh là loại trái cây được yêu thích và vô cùng quen thuộc trên toàn thế giới - Ảnh: Internet

Những lợi ích tuyệt vời của quả táo xanh

Giúp bạn giảm cân hiệu quả

Công dụng giảm cân của táo xanh đã được biết đến từ lâu. Táo xanh là loại trái cây rất giàu chất dinh dưỡng và giúp bạn giảm cân vì chúng chứa nhiều chất xơ. Hàm lượng khoáng chất trong táo xanh khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt để giảm cân vì chúng chứa ít calo và nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nó cũng chứa Vitamin K, rất quan trọng để thúc đẩy lưu thông máu.

Tốt cho tim mạch

Nhờ hàm lượng lớn chất xơ hòa tan nên ăn táo xanh có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Cũng trong mỗi trái táo chứa chất chống oxy hóa epicatechin flavonoid tác dụng làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ bị đột quỵ.

Quả táo xanh 'chua chua, ngọt ngọt' chứa nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ăn táo xanh tốt cho tim mạch - Ảnh: Internet

Cải thiện sức khỏe của phổi

Theo BBC, một nhóm nghiên cứu Trường bệnh viện Đại học Y George (Anh) đã tiến hành nghiên cứu chế độ ăn tác động đến sức khỏe lá phổi của 2500 nam giới trong độ tuổi 45-49. Kết quả là ăn táo xanh rất tốt cho phổi.

Họ nhận thấy, những người ăn 5 trái táo trở lên mỗi tuần có lá phổi khỏe mạnh, đồng thời việc thực hiện chức năng cũng tốt hơn, cụ thể là dung tích phổi của những người này lớn hơn 138ml.

Giảm hội chứng ruột kích thích

Ruột kích thích vốn là tình trạng ruột già co thắt quá mức gây ra tình trạng đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, hấp thu kém,.. Trong đó, táo lại có tác dụng trong việc điều hòa nhu động ruột, hạn chế tình trạng táo bón, từ đó giúp tình trạng sức khỏe được cải thiện tốt hơn.

Quả táo xanh 'chua chua, ngọt ngọt' chứa nhiều công dụng tuyệt vời mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Táo xanh giúp giảm hội chứng ruột kích thích - Ảnh: Internet

Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2

Theo một nghiên cứu đang được tiến hành, ăn một vài quả táo xanh mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Mặc dù cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra kết luận, nhưng bạn chỉ có thể hưởng lợi từ việc thêm táo xanh vào chế độ ăn uống của mình.

Chống lão hóa da

Táo xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tái tạo nhanh và làm trẻ hóa tế bào, tránh lão hóa. Từ đó, làn da của bạn luôn khỏe mạnh và sáng mịn. Các chất chống oxy hóa cũng giúp bảo vệ gan. Làn da bạn sẽ luôn căng tràn sức sống, có tính đàn hồi cao, ngăn chặn thâm quầng vùng da mắt.

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