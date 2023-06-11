Măng tre có tác dụng 'thần kỳ' cho cơ thể nhưng 3 nhóm người này tốt nhất đừng ăn nếu không muốn 'rước độc' vào người

Dinh dưỡng 11/06/2023 06:07

Ăn măng tre giúp thúc đẩy nhu động ruột, có lợi cho tiêu hóa... nhưng có 3 nhóm người này tốt nhất không nên ăn kẻo gây hại sức khỏe.

Hàm lượng dinh dưỡng có trong măng tre

Măng tre giàu chất xơ vì thế nó giúp thỏa mãn cơn đói. Măng tre chứa lượng đường, calo không đáng kể. Với tỷ lệ carbohydrate thấp hơn so với các thực phẩm giàu chất xơ khác, măng tre là thực phẩm giúp giảm cân lý tưởng. Măng tre làm giảm lượng cholesterol xấu nhờ chứa lượng chất béo, calo không đáng kể, nhiều chất xơ.

Măng tre nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và khoáng chất như selen và kali có lợi cho tim. Thêm vào đó, với lượng carbohydrate và đường thấp, măng tre giúp phòng các bệnh tim mạch. Măng tre tre giàu chất xơ, đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Măng tre giàu chất chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do và chất phytosterol tự nhiên, góp phần chống ung thư. Chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do gây ung thư, trong khi phytosterol tự nhiên trong măng tre giúp ức chế sự tăng trưởng và đột biến của các khối u.

Măng tre có tác dụng 'thần kỳ' cho cơ thể nhưng 3 nhóm người này tốt nhất đừng ăn nếu không muốn 'rước độc' vào người - Ảnh 1
Măng tre chứa nhiều giá trị về dinh dưỡng, tốt cho sưc khỏe - Ảnh: Internet

Măng tre có chứa nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho các hoạt động trơn tru của cơ thể. Măng tre tre giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Sự hiện diện của các vitamin thiết yếu như vitamin A, C, E, và B giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Măng tre tre hiệu quả trong chữa trị các vấn đề về hô hấp.

Tác dụng của măng tre

- Thúc đẩy giảm cân: Măng tre tre là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang muốn giảm cân. Chúng không chỉ chứa ít calo mà còn giàu chất xơ, một chất dinh dưỡng quan trọng cũng có thể hỗ trợ giảm cân.

- Tăng cường miễn dịch: Măng tre chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho các hoạt động trơn tru của cơ thể. Măng tre tre giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Sự hiện diện của các vitamin thiết yếu như vitamin A, C, E, và B giúp tăng cường chức năng miễn dịch.

- Chữa các vấn đề hô hấp: Măng tre tre rất hiệu quả trong chữa trị các vấn đề về hô hấp và rối loạn như khó thở, hen suyễn, viêm phế quản. Do có đặc tính chống viêm, măng tre cũng giúp chữa bệnh viêm đường hô hấp. Bạn có thể luộc măng tre và thêm một chút mật ong để làm long đờm một cách hiệu quả.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Ngoài việc thúc đẩy giảm cân, chất xơ có trong măng tre tre cũng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa. Đặc biệt, chất xơ có thể bổ sung số lượng lớn vào phân, có lợi cho những người bị táo bón. Ngoài ra, chất xơ có thể hỗ trợ phòng ngừa và điều trị một số vấn đề tiêu hóa, bao gồm trào ngược axit, bệnh trĩ, viêm túi thừa và loét dạ dày. 

Măng tre có tác dụng 'thần kỳ' cho cơ thể nhưng 3 nhóm người này tốt nhất đừng ăn nếu không muốn 'rước độc' vào người - Ảnh 2
Măng tre mang đến nhiều tác dụng tốt cho cơ thể - Ảnh: Internet

- Có thể giúp giảm huyết áp: Một chén măng tre tre có thể cung cấp khoảng 18% giá trị kali, một vi chất dinh dưỡng quan trọng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Tăng lượng chất xơ bằng cách ăn nhiều măng tre tre cũng có thể giúp giảm huyết áp. Việc bổ sung chất xơ có hiệu quả trong việc giảm đáng kể mức huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

3 nhóm người này tốt nhất không nên ăn măng tre

1. Người mắc bệnh đường ruột

Măng tre là thực phẩm chứa nhiều chất xơ thô khó tiêu hóa. Ăn măng tre sẽ làm tăng gánh nặng tiêu hóa cho những người hệ tiêu hóa kém. Ăn quá nhiều măng tre dễ bị tiêu chảy, đau bụng và các chứng khó chịu khác.

2. Người bị suy thận

Măng tre có hàm lượng ion kali cao nên bệnh nhân suy thận không nên ăn. Người bị sỏi tiết niệu cũng không nên ăn măng tre thường xuyên, bởi chất oxalat (axit oxalic) trong măng tre dễ kết hợp với canxi trong các thực phẩm khác tạo thành canxi oxalat không hòa tan làm bệnh nặng thêm.

Măng tre có tác dụng 'thần kỳ' cho cơ thể nhưng 3 nhóm người này tốt nhất đừng ăn nếu không muốn 'rước độc' vào người - Ảnh 3
Có 3 nhóm người không nên ăn măng tre - Ảnh: Internet

3. Người cao huyết áp

Nhiều loại măng tre qua chế biến thường được bán trên thị trường như măng tre khô, măng tre ngâm hàm lượng natri cao, bệnh nhân cao huyết áp nếu ăn quá nhiều sẽ bị tăng huyết áp. Ngoài ra, phụ nữ sau khi sinh, đang trong thời kỳ kinh nguyệt, thể chất lạnh cũng không nên ăn nhiều măng tre.

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