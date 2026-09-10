Trứng tốt cho sức khỏe nhưng ăn kiểu này dễ gây hại

Trứng không chỉ giàu protein và các axit amin thiết yếu mà còn có chứa nhiều lecithin - một loại chất béo tốt rất hữu ích trong việc hỗ trợ điều hòa lượng cholesterol trong máu. Do vậy, việc ăn một quả trứng mỗi ngày đối với những người có sức khỏe bình thường sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Trứng là một loại protein hoàn chỉnh, cung cấp tất cả 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Mỗi quả trứng chứa khoảng 6 - 7 gram protein chất lượng cao. Protein này giúp phục hồi cơ bắp, tăng cường miễn dịch và tăng cường sức mạnh.

Tốt cho não bộ

Lòng đỏ trứng giàu choline, một dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe não bộ và trí nhớ. Ăn trứng thường xuyên có thể cải thiện khả năng tập trung và nhận thức, đặc biệt là ở trẻ em và người lớn tuổi.

Tốt cho mắt

Trứng chứa chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh có hại và có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, suy giảm thị lực do tuổi tác.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Trứng chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch gồm vitamin D, kẽm và selen. Ăn trứng thường xuyên có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

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Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chất béo tốt (HDL) có trong trứng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng.

5 sai lầm khi ăn trứng cực kì tai hại nhiều người mắc phải

Ăn trứng đã chín để qua đêm

Trứng được luộc chín nhưng để qua đêm thì chất dinh dưỡng dồi dào trong lòng đỏ trứng gà có thể sản sinh ra vi khuẩn. Nguyên do là khi luộc trứng, protein đã bị phá hỏng, lại để qua đêm nên giá trị dinh dưỡng sẽ giảm rất nhiều.

Hâm lại trứng

Hâm lại trứng chín khiến trứng vừa bị mất protein vừa trở nên độc hại và gây ra các vấn đề tiêu hóa nếu được hâm lại. Đặc biệt bạn không nên hâm nóng trứng luộc và trứng ốp lết.

Uống trà ngay sau khi ăn trứng gà

Nhiều người ăn xong cơm với trứng gà thường uống nước trà để bớt ứ đầy bụng. Thực tế, protein trong trứng gà và chất axit tannic acid trong lá trà khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu do nhu động ruột giảm.

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Ăn trứng khi đói bụng

Khi bụng đang đói, nếu dung nạp quá nhiều những thực phẩm chứa hàm lượng protein cao như trứng, sữa, thịt… thì protein sẽ bị “áp bức” chuyển hóa thành nhiệt năng và tiêu hao mất, từ đó không thể phát huy tác dụng bồi bổ dinh dưỡng cho cơ thể.

Ăn trứng cùng sữa đậu nành

Nhiều người có thói quen uống sữa đậu nành và ăn trứng vào buổi sáng để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, trong sữa đậu nành có chứa chất ức chế trypsin, có thể ức chế hoạt động của con người, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ protein trong cơ thể người.

Nếu kết hợp 2 thực phẩm này thì protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở và làm giảm tỉ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.