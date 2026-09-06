Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 06/09/2026 11:30

Quả hồng là loại trái cây đặc trưng nổi tiếng của mùa thu. Không chỉ thu hút người ăn bởi hương vị ngọt thanh, dẻo thơm, quả hồng còn là một kho báu dinh dưỡng mang lại vô vàn tác dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Quả hồng là một loại trái cây ngon miệng, hấp dẫn với nhiều thành phần dinh dưỡng nổi bật. Quả hồng tươi hay khô đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ:

Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên nhận về công dụng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A: Ruột của quả hồng có chứa nhiều beta-caroten, giúp củng cố thị lực, bảo vệ da, niêm mạc và ngăn ngừa lão hóa.

Vitamin C: Nâng cao hệ miễn dịch, chống oxy hóa, giúp vết thương mau lành.

Kali: Điều hòa huyết áp, hỗ trợ chức năng tim.

Chất xơ: Hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết.

Các chất chống oxy hóa: Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa.

Công dụng của quả hồng 

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Quả hồng chứa hàm lượng vitamin A vô cùng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein và zeaxanthin. Các dưỡng chất này đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tế bào võng mạc, tăng cường thị lực vào ban đêm, hạn chế tình trạng mỏi mắt và làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên nhận về công dụng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch và giảm căng thẳng thành mạch

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol, quả hồng giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên trong loại quả này giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ dồi dào trong quả hồng đóng vai trò kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và giúp quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn. Bổ sung quả hồng chín đúng cách giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Một quả hồng trung bình có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày cho cơ thể, giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Ngoài ra, các hợp chất chống viêm tự nhiên như carotenoid và flavonoid trong quả hồng hỗ trợ làm giảm các phản ứng viêm mãn tính bên trong cơ thể.

Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên nhận về công dụng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, quả hồng lại giàu chất xơ và nước, giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu sau khi ăn. Việc ăn quả hồng vào các bữa phụ giúp bạn kiểm soát tốt các cơn thèm ăn vặt, ngăn ngừa tình trạng nạp quá nhiều calo và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình duy trì vóc dáng.

Thời điểm ăn sữa chua tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Thời điểm ăn sữa chua tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sữa chua là món ăn hằng ngày quen thuộc được nhiều người ưa thích vì dễ ăn, thơm ngon cùng nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nếu biết ăn sữa chua đúng thời điểm sẽ còn tốt hơn gấp bội.

Xem thêm
Từ khóa:   quả hồng dinh dưỡng công dụng của quả hồng

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 31 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe