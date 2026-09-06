Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên nhận về công dụng bất ngờ

Quả hồng là một loại trái cây ngon miệng, hấp dẫn với nhiều thành phần dinh dưỡng nổi bật. Quả hồng tươi hay khô đều chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ:

Chất xơ: Hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết.

Các chất chống oxy hóa: Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa.

Công dụng của quả hồng

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Quả hồng chứa hàm lượng vitamin A vô cùng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein và zeaxanthin. Các dưỡng chất này đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tế bào võng mạc, tăng cường thị lực vào ban đêm, hạn chế tình trạng mỏi mắt và làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

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Bảo vệ tim mạch và giảm căng thẳng thành mạch

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol, quả hồng giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên trong loại quả này giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ dồi dào trong quả hồng đóng vai trò kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và giúp quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn. Bổ sung quả hồng chín đúng cách giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Một quả hồng trung bình có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày cho cơ thể, giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Ngoài ra, các hợp chất chống viêm tự nhiên như carotenoid và flavonoid trong quả hồng hỗ trợ làm giảm các phản ứng viêm mãn tính bên trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, quả hồng lại giàu chất xơ và nước, giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu sau khi ăn. Việc ăn quả hồng vào các bữa phụ giúp bạn kiểm soát tốt các cơn thèm ăn vặt, ngăn ngừa tình trạng nạp quá nhiều calo và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình duy trì vóc dáng.