Ai nên hạn chế ăn sầu riêng nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe

Dinh dưỡng 03/09/2026 11:36

Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị béo ngậy, thơm lừng đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, không phải ai thưởng thức sầu riêng cũng mang lại lợi ích cho cơ thể, nhất là nhóm người này.

Sầu riêng được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn vì giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, do đặc tính nóng và hàm lượng đường, chất béo, kali cao, loại quả này có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho một số người có bệnh lý nền.

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Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của sầu riêng

Sầu riêng là một loại trái cây giàu năng lượng và dưỡng chất. Trong 100g sầu riêng cung cấp khoảng 147 calo, một con số khá cao so với các loại trái cây khác. Nó chứa nhiều carbohydrate, chất béo, protein và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể.

Bên cạnh đó, sầu riêng còn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là vitamin C, vitamin nhóm B (B6, B1), kali, mangan và đồng. Lượng kali dồi dào trong sầu riêng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và chức năng tim mạch, tuy nhiên đây cũng là yếu tố khiến một số nhóm người cần phải cẩn trọng khi tiêu thụ.

Những người nên hạn chế ăn sầu riêng 

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đường huyết cao

Sầu riêng chứa lượng đường tự nhiên rất lớn (chủ yếu là glucose, fructose và sucrose) có khả năng làm đường huyết tăng vọt nhanh chóng sau khi ăn. Người bệnh tiểu đường nếu thụ hưởng sầu riêng thường xuyên hoặc ăn số lượng nhiều sẽ khiến việc kiểm soát chỉ số chỉ số đường huyết trở nên vô cùng khó khăn, làm tăng rủi ro gặp phải các biến chứng tim mạch và thần kinh nguy hiểm.

Ai nên hạn chế ăn sầu riêng nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc các bệnh lý về thận

Sầu riêng là loại trái cây chứa hàm lượng kali rất cao. Khi chức năng thận bị suy giảm, khả năng lọc và đào thải kali dư thừa ra khỏi máu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu thụ nhiều sầu riêng ở người bệnh thận có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tim đập chậm hoặc thậm chí là ngừng tim đột ngột.

Người có cơ địa nóng trong, hay mụn nhọt hoặc nhiệt miệng

Do sầu riêng có tính nhiệt cao, những người có thể trạng thiên về tính nhiệt, thường xuyên bị lở miệng, nóng trong người, mẩn ngứa hoặc nhiều mụn nhọt nên hạn chế loại quả này. Việc ăn quá nhiều sầu riêng sẽ khiến cơ thể sinh thêm nhiệt, làm nghiêm trọng hơn các biểu hiện viêm nhiễm ngoài da cũng như tình trạng nhiệt miệng khó chịu.

Người đang có khối u phụ khoa, vấn đề tuyến tiền liệt

Những bệnh nhân có khối u phụ khoa, vấn đề tuyến tiền liệt hoặc đang bị viêm nhiễm không nên ăn sầu riêng. Sầu riêng rất giàu cellulose, người già nên hạn chế ăn vì sẽ gây tắc ruột và táo bón.

Ai nên hạn chế ăn sầu riêng nếu không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn sầu riêng tốt cho sức khỏe

Nếu bạn không thuộc nhóm đối tượng cần kiêng kỵ, bạn vẫn có thể thưởng thức sầu riêng một cách an toàn bằng cách tuân thủ các nguyên tắc sau:

Ăn với lượng vừa phải, chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 múi mỗi lần và không ăn quá 2 lần một tuần.

Tránh ăn sầu riêng cùng lúc với rượu bia, cà phê hoặc các chất kích thích khác.

Uống nhiều nước lọc để giúp cơ thể giải nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Có thể kết hợp sầu riêng với các loại trái cây có tính mát như măng cụt, thanh long để cân bằng. Đây là một mẹo nhỏ nhưng rất hữu ích cho những ai yêu thích loại quả này nhưng lại không nằm trong danh sách những người không nên ăn sầu riêng.

Không nên ăn sầu riêng vào buổi tối muộn để tránh gây đầy bụng, khó tiêu và tích tụ năng lượng dư thừa.

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