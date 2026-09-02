Ăn sữa chua mỗi ngày cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

Dinh dưỡng 02/09/2026 05:00

Sữa chua là một loại thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng và các lợi khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Những lợi ích tuyệt vời của sữa chua đối với sức khỏe

Sữa chua được tạo ra bởi sự kết hợp giữa lợi khuẩn Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus và sữa, được ủ trong điều kiện nhiệt độ ẩm khoảng vài giờ. Trong khoảng thời gian này, lợi khuẩn sẽ chuyển đổi đường lactose trong sữa thành axit lactic để sữa trở nên đặc hơn và có vị chua, thơm ngon đặc biệt.

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Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, điển hình như:

Nguồn protein dồi dào

Trong 200g sữa chua có khoảng 12g protein - chất có vai trò hỗ trợ quá trình trao đổi chất thông qua việc tăng mức tiêu hao năng lượng của cơ thể và lượng calo mà cơ thể đốt cháy trong ngày. Việc nạp đủ protein cho cơ thể sẽ giúp làm tăng sản xuất hormone báo hiệu cảm giác no nhờ đó mà điều chỉnh cảm giác thèm ăn, rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng.

Tốt với hệ tiêu hóa

Trong một số loại sữa chua có chứa men vi sinh hoặc vi khuẩn sống là một phần của quá trình nuôi cấy ban đầu hoặc đã được thêm vào sau thanh trùng giúp mang lại nhiều lợi ích với hệ tiêu hóa. Đã có nghiên cứu cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích nếu uống hoặc ăn sữa chua lên men chứa Bifidobacteria sau 3 tuần sẽ cải thiện đáng kể tần suất đi ngoài và triệu chứng đầy hơi.

Ăn sữa chua mỗi ngày cơ thể sẽ thay đổi thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ miễn dịch

Ăn sữa chua thường xuyên, nhất là sữa chua có chứa probiotics có thể cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch và giảm khả năng bị một số loại bệnh. Probiotics có trong sữa chua giúp giảm triệu chứng viêm do một số vấn đề về sức khỏe có liên quan đến rối loạn đường ruột hoặc virus.

Không những thế, kẽm, magie, selen cùng các loại khoáng chất vi lượng có trong sữa chua còn có vai trò tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Một số loại sữa chua có bổ sung vitamin D còn giúp hệ miễn dịch được cải thiện tốt hơn vì loại vitamin này có khả năng ngăn ngừa cảm cúm và cảm lạnh thông thường.

Tốt với hệ xương khớp

Protein, canxi, phốt pho, kali và đôi khi là vitamin D trong sữa chua rất tốt cho sức khỏe của hệ xương. Chúng không chỉ ngăn ngừa loãng xương mà còn giúp duy trì độ chắc khỏe và khối lượng cho xương.

Ăn sữa chua mỗi ngày cơ thể sẽ thay đổi thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn sữa chua hàng ngày

Không thể phủ nhận rằng sữa chua là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bên cạnh việc ăn sữa chua nguyên chất, bạn cũng có thể kết hợp sữa chua với ngũ cốc, hạt dinh dưỡng và các loại trái cây để có một bữa sáng hoặc bữa phụ ngon miệng và tiện lợi. Tuy nhiên, khi ăn sữa chua hàng ngày, bạn cần lưu ý:

Không ăn quá nhiều sữa chua trong 1 ngày. Quá nhiều sữa chua có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng và buồn nôn. Ngoài ra, ăn quá nhiều sữa chua có thể dẫn đến tăng cân và tiểu đường (đối với sữa chua có đường).

Ăn sữa chua sau bữa ăn chính khoảng 1 tiếng để hỗ trợ tiêu hóa thức ăn.

Sữa chua có thể được ăn như một bữa phụ giữa các bữa sáng và buổi trưa, thay thế cho các món ăn không lành mạnh và giàu calo khác.

Ăn sữa chua khi cần nạp năng lượng cho hoạt động trí óc, lao động hoặc tập luyện.

Ăn sữa chua sau khi vận động mạnh như chơi thể thao để hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Không nên ăn sữa chua khi đói vì acid dạ dày có thể tiêu diệt các lợi khuẩn và làm giảm tác dụng của sữa chua.

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