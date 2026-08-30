Công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả cùi mỏng ngọt đậm

Dinh dưỡng 30/08/2026 11:30

Nhãn chắc hẳn không còn xa lạ đối với người Việt bởi đây là loại trái cây phổ biến ở nước ta. Loại quả này thường xuất hiện trong nhiều món ăn khác nhau, có thể ăn riêng hoặc chế biến cùng các thực phẩm khác.

Nhãn vào mùa vừa rẻ vừa ngon lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Theo Đông y, quả nhãn có công dụng chữa bệnh rất tốt. Long nhãn sử dụng dưới hình thức sắc thuốc, thuốc cao, thuốc hoàn có thể giúp trừ vi trùng lao, bổ ích tâm tỳ, làm tăng trí nhớ, tăng tuổi thọ cho người già, cao tuổi….

Công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả cùi mỏng ngọt đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo khoa học, nhãn rất giàu giá trị dinh dưỡng như năng lượng cao, giàu protein, đường thiên nhiên, các loại vitamin và khoáng chất như: vitamin C, B1, PP, kali, photpho, magie, sắt, axit hữu cơ, chất xơ… rất tốt cho hệ thần kinh, tuần hoàn máu, tăng cường đề kháng, tăng tuổi thọ và làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp da…

Công dụng của quả nhãn 

Thúc đẩy tạo máu, cải thiện tình trạng thiếu máu

Quả nhãn chứa hàm lượng khoáng chất đồng và sắt tương đối cao - hai yếu tố vi lượng vô cùng then chốt tham gia trực tiếp vào quá trình tái tạo tế bào hồng cầu và tổng hợp hemoglobin trong máu. Nhờ cơ chế thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả này, việc ăn nhãn khoa học sẽ giúp cung cấp oxy tối ưu đến mọi cơ quan trong cơ thể, hỗ trợ cải thiện triệt để các triệu chứng do thiếu máu mãn tính gây ra như hoa mắt, chóng mặt, da dẻ xanh xao hay mệt mỏi kéo dài.

Công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả cùi mỏng ngọt đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ thị lực và duy trì đôi mắt sáng khỏe

Thịt nhãn là nguồn bổ sung dồi dào Riboflavin (Vitamin B2) - một loại vitamin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào giác mạc và võng mạc. Việc nạp đủ lượng Riboflavin từ quả nhãn giúp giảm nguy cơ mắc các rối loạn về mắt, đặc biệt là bệnh đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi, đồng thời giúp đôi mắt bớt mệt mỏi khi phải làm việc liên tục trước màn hình thiết bị điện tử.

Bổ sung năng lượng tức thời cho cơ thể

Lượng đường tự nhiên bao gồm glucose và fructose trong quả nhãn rất dễ hấp thụ, giúp cơ thể chuyển hóa nhanh chóng thành nguồn năng lượng dự trữ dồi dào. Nhờ đặc tính này, nhãn là sự lựa chọn tuyệt vời để bạn nạp lại năng lượng tức thì sau những giờ làm việc trí óc căng thẳng, tập luyện thể thao mất sức hay khi cơ thể có dấu hiệu bị hạ đường huyết nhẹ, giúp tinh thần nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và sung sức.

Công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả cùi mỏng ngọt đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Hàm lượng Kali dồi dào có trong quả nhãn đóng vai trò là một chất điện giải quan trọng giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và làm thư giãn các thành mạch máu. Khi độc tố natri dư thừa được đào thải nhờ Kali, áp lực lên hệ thống động mạch sẽ giảm đi đáng kể, từ đó hỗ trợ kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách lâu dài.

Nên ăn bao nhiêu nhãn là đủ?

Nhãn là loại trái cây có vị ngọt, ăn ngon miệng và quả nhỏ có kích thước bằng khoảng ngón tay cái vì thế dễ dẫn đó tình trạng ăn quá nhiều, từ đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt đối với người đang mắc đái tháo đường, béo phì hoặc phụ nữ đang mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng để đảm bảo an toàn.

Công dụng sức khỏe và lưu ý an toàn khi ăn loại quả cùi mỏng ngọt đậm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với người lớn tuổi, mẹ bầu, người đái tháo đường nên dùng tối đa 10 quả nhãn trong ngày. Và người bình thường có thể sử dụng 20 quả và đồng thời cũng không nên ăn quá 3 - 4 lần/tuần. Ngoài ra, nên sử dụng nhãn tươi và hạn chế nhãn khô vì hàm lượng đường sau khi sấy trong trái cây thường cao hơn và dễ tăng nguy cơ đái tháo đường nếu dùng nhiều.

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