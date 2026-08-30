3 con giáp hốt lộc về nhà sau ngày 31/8, cơ hội THĂNG TIẾN TRONG TẦM TAY, công danh tình duyên chuyển mình ngoạn mục

Sau ngày 31/8, Chính Ấn chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dậu không đến nỗi tệ, hay được cấp trên khen ngợi nhưng đừng chủ quan. Đôi khi bạn khá chậm chạp, trì trệ nên việc vẫn dồn đến ngày sau, tiến độ phải được đẩy nhanh hơn nữa.

Được Lục Hợp soi sáng nên tuổi Dậu có đời sống gia đình rất tuyệt vời, êm ấm, vợ chồng tâm đầu ý hợp, làm gì cũng thuận. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của ai đó vào hôm nay, hãy cố gắng cư xử lịch sự và nhã nhặn nhất có thể nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Sau ngày 31/8, Chính Quan nâng đỡ nên người tuổi Sửu sẽ gặp may mắn trong thi cử, xin việc, nâng chức hoặc tăng lương. Bạn cứ tự tin làm những việc mình thích theo kế hoạch đề ra vì dù có làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Những bạn đang có kế hoạch xuất ngoại, rời xa quê hương đến một thành phố mới làm ăn mà xuất hành hôm nay cũng sẽ gặp may mắn, bước đầu hơi chật vật một chút nhưng về sau sẽ đỡ hơn.

Con giáp tuổi Dần

Sau ngày 31/8, Tam Hội là tín hiệu tốt cho con giáp tuổi Dần để là ngày nên tập trung tương tác và kết bạn. Vì bất cứ lý do, hoàn cảnh thế nào thì cũng đừng ngăn mình trò chuyện với mọi người và chia sẻ với họ và ý tưởng, kế hoạch thú vị mà bạn đang ấp ủ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần ghé thăm mang lại trái tim hòa ái, mở rộng cho người tuổi Dần. Tính cách thân thiện cởi mở của giúp bạn mở ra cơ hội để kết nối, xây dựng các mối quan hệ. Vậy thì đây là ngày tuyệt vời để bạn sẵn sàng giao lưu, tương tác đấy, đừng bỏ lỡ nhé.

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