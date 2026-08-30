Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu

Tâm linh - Tử vi 30/08/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, đánh đâu thắng đó, không muốn giàu cũng phải giàu trong 2 tháng 9, 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, Chính Tài nâng đỡ nên con giáp này chỉ cần tập trung vào công việc chính là có thể gặp may mắn rồi. Nhiều người cười nhạo về cách làm việc của bạn nhưng họ chẳng hơn được bạn, hơn nhau cốt ở cái tâm, làm việc có tâm thì sẽ có tầm, có lương thưởng xứng đáng. 

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ cũng dành được thiện cảm từ mọi người xung quanh nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Con giáp này còn biết cách nhân nhượng, hòa giải để thị phi không đến với mình và người thân trong nhà, cách sống như thế này thật đáng để học hỏi. Mức thu nhập của bạn khá tốt, chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản, kinh doanh tự do có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Mùi 

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, tuổi Mùi được Chính Quan nâng đỡ nên công việc cực kỳ suôn sẻ. Những ai đang có ý định xin việc, nhảy việc, mở thêm cửa hàng, quảng cáo sản phẩm, mở xưởng sẽ gặp may mắn. Cứ tự tin mà phấn đấu vì trời Phật sẽ ủng hộ bạn.

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày này mà khai trương hay xuất hành thì nên hương khói tổ tiên chu đáo, đầy đủ, thành tâm thì sẽ được phù hộ. Sẽ có nhiều lời bàn tán về những việc bạn đang làm nhưng hãy bỏ ngoài tai nhé vì nó rất vô ích.

Con giáp tuổi Thân 

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, Tam Hợp giúp cho người tuổi Thân cảm nhận được hạnh phúc, hai người tin tưởng nhau giúp bạn luôn vui vẻ và thú vị khi ở bên nhau.Hai người cần cho nhau không gian riêng, để cho mỗi người có thời gian cho sở thích cá nhân. 

Chỉ trong 2 tháng 9, 10 dương lịch, 3 con giáp bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ, không muốn giàu cũng phải giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân nên thay đổi guồng quay quen thuộc bằng một chút chủ động, sáng tạo của mình với sự nâng đỡ của Thiên Ấn, bạn sẽ thấy rằng kết quả rất bất ngờ đấy. Khi bạn tự tin làm những điều mà mình mong muốn, ấp ủ thì bạn sẽ thấy rằng kết quả thật giá trị.

Thổ - Kim tương sinh phù hợp cho các cơ hội giao lưu, làm ăn. Bản mệnh có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, hứa hẹn nguồn lợi nhuận lớn trong tương lai.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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