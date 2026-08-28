Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có nhưng ít ai biết công dụng của nó đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 28/08/2026 05:00

Mướp không chỉ mang hương vị ngọt thanh, thơm dịu dễ ăn trong các món canh hay món xào, quả mướp còn được Đông y và y học hiện đại đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe toàn diện.

Mướp hay mướp hương có tên khoa học là Luffa Cylindrica, thuộc nhóm thực vật bầu bí. Mỗi quả mướp dài trung bình 20 đến 30cm. Bên cạnh sử dụng như một loại rau, người ta còn tận dụng xơ mướp già để làm búi cọ rửa.

Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có nhưng ít ai biết công dụng của nó đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại nước ta, mướp thường được sử dụng để chế biến thành các món canh, món xào. Loại quả này có vị ngọt, tính mát hỗ trợ thanh nhiệt.

Thực tế, mướp rất giàu vitamin, khoáng chất như Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Kali, Magie, Photpho,... Bên cạnh đó, người ta còn tìm thấy trong mướp một số thành phần hóa học khác như Saponin, Galactan, Mannan, Choline, nhiều amino axit tự do,... Lượng calo, chất béo, Protein trong mướp ở mức thấp. Vì vậy, đây là loại thực phẩm rất tốt cho người cần giảm cân.

Công dụng của quả mướp 

Hỗ trợ tiêu hóa

Với hàm lượng nước hợp cùng lượng chất xơ dồi dào, quả mướp đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột và làm mềm phân. Bổ sung mướp vào thực đơn hằng ngày giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh cho niêm mạc đại tràng.

Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có nhưng ít ai biết công dụng của nó đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch và điều hòa huyết áp

Hàm lượng kali tự nhiên cùng các vitamin nhóm B trong quả mướp hỗ trợ thư giãn thành mạch máu, tăng cường lưu thông máu và thúc đẩy đào thải bớt natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Tác động này giúp giữ chỉ số huyết áp ở mức ổn định, giảm áp lực lên hệ thống tuần hoàn và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Dưỡng ẩm, chống lão hóa và làm đẹp da

Vitamin C và vitamin A trong quả mướp là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản sinh collagen, giữ cho làn da có độ đàn hồi cao và hạn chế hình thành nếp nhăn. Không chỉ vậy, lượng nước dồi dào trong mướp giúp cấp ẩm cho da từ bên trong, đem lại làn da mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Quả mướp chứa hàm lượng vitamin A đáng kể dưới dạng beta-carotene - dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì sức khỏe của tế bào võng mạc. Việc ăn mướp thường xuyên hỗ trợ tăng cường thị lực vào buổi tối, làm dịu cảm giác khô mỏi mắt và ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể khi tuổi tác tăng cao.

Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có nhưng ít ai biết công dụng của nó đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi kết hợp mướp với các loại thực phẩm khác

Tuy rằng có nhiều tác dụng tốt nhưng mướp không phải lúc nào cũng phù hợp để kết hợp với tất cả các loại thực phẩm. 

Cụ thể, dưới đây là một số loại thực phẩm không phù hợp để ăn, chế biến cùng mướp: 

Cá chạch: Hàm lượng Vitamin B1 trong mướp dễ tương tác với enzyme trong cá chạch. Khi đó, Vitamin B1 có xu hướng bị phân hủy, không còn phát huy tốt tác dụng với cơ thể. 

Củ cải trắng: Loại củ này có tính hàn tương tự như mướp. Vì thế khi kết hợp với nhau, món ăn dễ gây đau bụng hoặc lạnh bụng. 

Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có nhưng ít ai biết công dụng của nó đối với sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cải bó xôi: Cả mướp và cải bó xôi đều có tính hàn, tập trung hàm lượng chất xơ cao. Khi ăn đồng thời 2 loại thực phẩm này, nhu động ruột dễ bị kích thích, tăng tình trạng rối loạn đường ruột như tiêu chảy, đau bụng,...

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