Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, tiền bạc ào ạt ùa vào nhà vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Tý có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Tý đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Tý sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, tuổi Sửu thể hiện được sự thông minh và tài tình của bản thân trong mọi tình huống khó xử. Công việc hiện tại khá bận, làm mãi không xuể nên bản mệnh vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ khiến sức khỏe có phần giảm sút.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, đường tiền bạc của tuổi Sửu có phần sáng hơn, mọi vấn đề liên quan đến tiền đều được bản mệnh giải quyết êm đẹp nhờ tài ngoại giao khéo léo. Những ai đang kinh doanh hoặc làm ăn xa sẽ có thêm tiền thưởng hoặc ký được hợp đồng lớn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, Chính Quan đem tới may mắn cho các bạn tuổi Dần hôm nay. Ngày đẹp cho những việc như thi cử, học hành, quan trường, xin việc, xuất ngoại. Phước lớn vẫn còn nên dù gặp họa cũng hóa lành, không có chuyện gì có thể ngăn cản con giáp này gặp thành công trong hôm nay.

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 28/8/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc khá khẩm do ảnh hưởng của Nhị Hợp cục. Tuổi Dần là con giáp ham học hỏi, luôn có phương hướng trong việc kiếm tiền, thu nhập của bạn nhờ đó cũng tăng lên đáng kể. Khoản tiền bạn tiết kiệm bấy lâu nay sẽ có tác dụng rõ rệt đối với bạn và gia đình trong ngày này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/8/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp quý nhân, làm 1 được 10, vàng ùn ùn đổ vào két, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/8/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp quý nhân, làm 1 được 10, vàng ùn ùn đổ vào két, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp quý nhân, làm 1 được 10, vàng ùn ùn đổ vào két, tiền rủng rỉnh đầy tay vào đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/8/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 19 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 19 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 19 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 19 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng