Ngày 27/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (sinh năm 1988, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), nam bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ, trong clip viral trên mạng xã hội mới đây.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan và triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Đối tượng Lê Xuân Việt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an phường tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003), tài xế xe ôm công nghệ, về việc bị hành hung trong vụ việc trên.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Xuân Việt.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

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