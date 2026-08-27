Giá vàng hôm nay, ngày 27/8/2026: Quay đầu giảm, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng 4 triệu/lượng

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 300.000 đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá chiều mua vàng nhẫn 300.000 đồng, xuống 147 triệu đồng nhưng chỉ giảm 200.000 đồng chiều bán ra, còn 150,5 triệu đồng. Riêng một số công ty mua bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC đến gần 4 triệu đồng và cũng neo chênh lệch mua - bán vàng nhẫn ở mức 4 triệu đồng như Doji mua vào 149,8 triệu đồng và bán ra 153,8 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 149,7 triệu đồng và bán ra 153,7 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 27/8, giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, giá vàng miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 147 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhiều công ty khác cũng mua bán vàng miếng SJC bằng giá trên.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.626 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.683 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6,7%, tương ứng tăng 290 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 26/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 26/8 giảm khoảng 35 USD (-0,8%) xuống 4.626 USD/ounce. Giá bạc giảm 0,4 USD xuống 68,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5% trong quý II, lạm phát PCE tăng 0,2%. Dữ liệu này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 để kiểm soát lạm phát.

Dù tăng trưởng kinh tế còn chậm, áp lực lạm phát tại Mỹ trong tháng 7 vẫn khá lớn. Theo báo cáo, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tăng 0,2% so với tháng trước, cao hơn mức 0,1% của tháng 6 và phù hợp với dự báo.

So với cùng kỳ năm trước, PCE chung tăng 3,7%, cao hơn mức 3,6% mà các chuyên gia dự báo. Diễn biến này cho thấy áp lực giá vẫn hiện hữu nhưng chưa tăng quá mạnh. Tính trong 12 tháng, lạm phát lõi tăng 3,3%.