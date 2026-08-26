NÓNG: Danh tính nữ TikToker bị bắt vì bán sâm Lai Châu gắn mác sâm Ngọc Linh

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú xã Đồng Tiến) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo điều tra, năm 2023, Hằng bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành cao, việc kinh doanh gặp khó khăn.

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm, Hằng nhận thấy sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng giá thấp hơn. Cuối năm 2023, Hằng liên hệ N.Đ.Q. (SN 1988, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) mua cây, củ sâm Lai Châu để kinh doanh.

Khởi tố đối với Lê Thị Thanh Hằng về hành vi "Lừa dối khách hàng" - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cơ quan điều tra xác định Hằng biết rõ số sâm mua của Q. là sâm Lai Châu. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn sử dụng tài khoản TikTok “Hằng Lê Sâm Ngọc Linh” để livestream, giới thiệu và chào bán sản phẩm là sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum.

Tin vào thông tin quảng cáo, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm Hằng bán là sâm Ngọc Linh thật và đặt mua.



Tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: VietNamNet

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ những người liên quan.

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