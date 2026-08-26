Trong tuần cuối của tháng 8 dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

Trong tuần cuối của tháng 8 dương lịch, với sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Tỵ trong thứ Bảy làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì.

Vận trình tài lộc của con giáp gặp nhiều may mắn, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu.

Con giáp tuổi Thân

Trong tuần cuối của tháng 8 dương lịch, nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Con giáp tuổi Thìn

Trong tuần cuối của tháng 8 dương lịch, người tuổi Thìn nhờ gặp Tam Hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết.

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