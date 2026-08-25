Từng đăng quang Hoa hậu châu Á, U70 trải qua biến cố hôn nhân và sống một mình

Cũng từ môi trường này, Lê Yến San bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi mới 15 tuổi. Những năm đầu, bà chủ yếu đảm nhận các vai hầu gái, cung nữ và nhân vật phụ. Bước ngoặt đến vào năm 1985 khi đài ATV tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á đầu tiên. Nhờ nhan sắc nổi bật, Lê Yến San vượt qua nhiều đối thủ và giành vương miện.

Sinh năm 1964 trong một gia đình đông anh chị em, Lê Yến San trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngay từ nhỏ bà đã phải tự kiếm tiền bằng nhiều công việc khác nhau. Nữ diễn viên từng phát tờ rơi, bán đồ ăn vặt trên phố trước khi xin vào các đoàn phim làm những công việc hậu trường .

Sau khi đăng quang, sự nghiệp của bà nhanh chóng khởi sắc. Năm 1986, Lê Yến San đảm nhận vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Vẻ đẹp cổ điển cùng khả năng diễn xuất giúp bà nhận được nhiều lời khen. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các tác phẩm như Ngược dòng thời gian, Thành Cát Tư Hãn, Năm 97 rồng đổi màu... và từng được xem là một trong những hoa đán nổi bật của ATV.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Lê Yến San bất ngờ kết hôn với tài tử Lưu Vĩnh. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán về quá khứ của chồng, bà quyết định lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình. Hai người có hai con, một trai một gái.

Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 8 năm trước khi Lê Yến San quyết định ly hôn. Bà từng tố cáo chồng có hành vi bạo hành trong thời gian chung sống và đề nghị tòa án hạn chế việc ông tiếp xúc với các con. Nữ diễn viên cũng khẳng định không yêu cầu tài sản, chỉ mong được nuôi dưỡng và bảo vệ hai con.

Sau cùng, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2004. Lê Yến San trở thành mẹ đơn thân và quay lại hoạt động nghệ thuật để chăm lo kinh tế gia đình. May mắn, hai con của bà đều trưởng thành và có sự nghiệp ổn định. Con trai được cho là đang giữ vị trí quản lý tại một công ty, trong khi con gái làm tiếp viên hàng không.

Những năm gần đây, Lê Yến San vẫn đều đặn đóng phim và xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình như Bằng chứng thép 4, Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân hay Thanh xuân bản ngã. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng một số Hoa hậu châu Á thành lập tổ chức hỗ trợ xây dựng trường học và thư viện.

Sau những thăng trầm, Lê Yến San lựa chọn cuộc sống độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc, các hoạt động cộng đồng cùng gia đình. Dù thừa nhận đôi lúc cảm thấy cô đơn, nàng hậu một thời vẫn không khép lại hy vọng tìm được một người phù hợp để đồng hành trong những năm tháng sau này.