Từng đăng quang Hoa hậu châu Á, U70 trải qua biến cố hôn nhân và sống một mình

Sao quốc tế 25/08/2026 13:30

Với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, Lê Yến San từng là một trong số những minh tinh sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cuộc đời của bà lại trải qua nhiều sóng gió.

Sinh năm 1964 trong một gia đình đông anh chị em, Lê Yến San trải qua tuổi thơ không mấy dễ dàng. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ngay từ nhỏ bà đã phải tự kiếm tiền bằng nhiều công việc khác nhau. Nữ diễn viên từng phát tờ rơi, bán đồ ăn vặt trên phố trước khi xin vào các đoàn phim làm những công việc hậu trường.

Cũng từ môi trường này, Lê Yến San bắt đầu bén duyên với nghệ thuật khi mới 15 tuổi. Những năm đầu, bà chủ yếu đảm nhận các vai hầu gái, cung nữ và nhân vật phụ. Bước ngoặt đến vào năm 1985 khi đài ATV tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á đầu tiên. Nhờ nhan sắc nổi bật, Lê Yến San vượt qua nhiều đối thủ và giành vương miện.

Từng đăng quang Hoa hậu châu Á, U70 trải qua biến cố hôn nhân và sống một mình - Ảnh 1

Sau khi đăng quang, sự nghiệp của bà nhanh chóng khởi sắc. Năm 1986, Lê Yến San đảm nhận vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên. Vẻ đẹp cổ điển cùng khả năng diễn xuất giúp bà nhận được nhiều lời khen. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các tác phẩm như Ngược dòng thời gian, Thành Cát Tư Hãn, Năm 97 rồng đổi màu... và từng được xem là một trong những hoa đán nổi bật của ATV.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Lê Yến San bất ngờ kết hôn với tài tử Lưu Vĩnh. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán về quá khứ của chồng, bà quyết định lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình. Hai người có hai con, một trai một gái.

Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 8 năm trước khi Lê Yến San quyết định ly hôn. Bà từng tố cáo chồng có hành vi bạo hành trong thời gian chung sống và đề nghị tòa án hạn chế việc ông tiếp xúc với các con. Nữ diễn viên cũng khẳng định không yêu cầu tài sản, chỉ mong được nuôi dưỡng và bảo vệ hai con.

Từng đăng quang Hoa hậu châu Á, U70 trải qua biến cố hôn nhân và sống một mình - Ảnh 2

Sau cùng, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2004. Lê Yến San trở thành mẹ đơn thân và quay lại hoạt động nghệ thuật để chăm lo kinh tế gia đình. May mắn, hai con của bà đều trưởng thành và có sự nghiệp ổn định. Con trai được cho là đang giữ vị trí quản lý tại một công ty, trong khi con gái làm tiếp viên hàng không.

Những năm gần đây, Lê Yến San vẫn đều đặn đóng phim và xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình như Bằng chứng thép 4, Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân hay Thanh xuân bản ngã. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng một số Hoa hậu châu Á thành lập tổ chức hỗ trợ xây dựng trường học và thư viện.

Sau những thăng trầm, Lê Yến San lựa chọn cuộc sống độc thân và dành phần lớn thời gian cho công việc, các hoạt động cộng đồng cùng gia đình. Dù thừa nhận đôi lúc cảm thấy cô đơn, nàng hậu một thời vẫn không khép lại hy vọng tìm được một người phù hợp để đồng hành trong những năm tháng sau này.

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm

Kể từ khi Thế Giới Vạn Hoa khai máy đến nay, Cúc Tịnh Y liên tục nhận được sự chú ý khi hàng loạt tạo hình của cô trên phim trường được hé lộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Yến San sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm

Bành Tiểu Nhiễm lộ cảnh thân mật với trai lạ, danh tính khiến dân mạng bất ngờ

Bành Tiểu Nhiễm lộ cảnh thân mật với trai lạ, danh tính khiến dân mạng bất ngờ

Con trai Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ tài tử khiến dân mạng ngỡ ngàng

Con trai Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ tài tử khiến dân mạng ngỡ ngàng

Từ gây tranh cãi đến 7,1 điểm Douban, Hoa Khai Cẩm Tú của Đinh Vũ Hề bất ngờ bứt phá

Từ gây tranh cãi đến 7,1 điểm Douban, Hoa Khai Cẩm Tú của Đinh Vũ Hề bất ngờ bứt phá

Không phải Vương Phi, người gắn bó với Tạ Đình Phong 31 năm là ai?

Không phải Vương Phi, người gắn bó với Tạ Đình Phong 31 năm là ai?

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé

Phim mới của Châu Tinh Trì hạ nhiệt sau 1 tháng, rơi xuống hạng 10 phòng vé

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 4 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 4 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 4 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'