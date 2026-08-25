Bành Tiểu Nhiễm lộ cảnh thân mật với trai lạ, danh tính khiến dân mạng bất ngờ

Sao quốc tế 25/08/2026 12:15

Khoảnh khắc tình tứ của Bành Tiểu Nhiễm và người đàn ông lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới sau nhiều năm gần như không công khai chuyện tình cảm.

Mới đây, Bành Tiểu Nhiễm bị bắt gặp đi ăn cùng bạn bè trong dịp Thất Tịch. Khi rời nhà hàng, một người đàn ông đi cùng bất ngờ vòng tay ôm eo nữ diễn viên. Cả hai sau đó liên tục có những cử chỉ thân mật trên đường ra bãi đỗ xe trước khi cùng lên xe rời đi.

Khoảnh khắc tình tứ của Bành Tiểu Nhiễm và người đàn ông lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nữ diễn viên đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới sau nhiều năm gần như không công khai chuyện tình cảm.

Không để tin đồn kéo dài, Bành Tiểu Nhiễm sau đó xác nhận cô đang yêu. Nữ diễn viên cho biết bạn trai là người ngoài ngành giải trí và cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu nhau. Cô đồng thời mong công chúng tôn trọng đời tư của mình và dành cho hai người không gian riêng để vun đắp tình cảm.

Bành Tiểu Nhiễm lộ cảnh thân mật với trai lạ, danh tính khiến dân mạng bất ngờ - Ảnh 1

Việc Bành Tiểu Nhiễm công khai chuyện tình cảm nhận được nhiều lời chúc phúc. Trước đó, nữ diễn viên gần như giữ kín đời tư. Lần gần nhất cô vướng tin hẹn hò là vào năm 2020, khi bị bắt gặp đi ăn tối và trở về khách sạn cùng một người đàn ông bí ẩn. Ngoài ra, cô từng được ghép đôi với Trần Tinh Húc sau thành công của Đông Cung, nhưng cả hai khẳng định chỉ là đồng nghiệp.

Sau những tin đồn trên, Bành Tiểu Nhiễm hiếm khi xuất hiện công khai bên người khác giới. Vì vậy, việc cô chủ động xác nhận đang có bạn trai ở tuổi 36 khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

Bành Tiểu Nhiễm được biết đến rộng rãi sau thành công của Đông Cung năm 2019. Vai Tiểu Phong giúp cô gây ấn tượng với hình tượng mỹ nhân cổ trang mang vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo. Nữ diễn viên sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Hoài Thủy Trúc Đình, Trường Lạc Khúc và Ám Hà Truyện.

Bành Tiểu Nhiễm lộ cảnh thân mật với trai lạ, danh tính khiến dân mạng bất ngờ - Ảnh 2

Hành trình sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm từng trải qua không ít thăng trầm. Cô từng được Phạm Băng Băng nâng đỡ và có cơ hội tiếp cận nhiều dự án lớn. Tuy nhiên, sau khi đàn chị vướng bê bối và rời khỏi làng giải trí, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Trong một thời gian dài, tên tuổi của cô dần trở nên kém nổi bật.

Đến năm 2025, nữ diễn viên bắt đầu lấy lại sức hút khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Nhan sắc cổ điển, thanh tú cùng phong thái nổi bật giúp cô tiếp tục nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Ở tuổi 36, Bành Tiểu Nhiễm vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung và thường xuyên được khen ngợi về ngoại hình. Cùng với sự trở lại trong các dự án phim ảnh, việc công khai tình yêu lần này được xem là tin vui đối với người hâm mộ. Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp, nữ diễn viên dường như đang bước vào một giai đoạn mới, vừa ổn định công việc vừa có một mối quan hệ tình cảm đáng mong chờ.

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