'Tân tứ đại mỹ nhân' cổ trang màn ảnh Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm bất ngờ xếp sau mỹ nhân này

Mới đây, trong cuộc bình chọn nhằm chọn ra những gương mặt tiêu biểu cho phim cổ trang Hoa ngữ. Những cái tên nhận được nhiều đề cử nhất của khán giả bao gồm Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ , Chúc Tự Đan , Địch Lệ Nhiệt Ba . Đáng chú ý, cả 4 người đều thuộc vào lứa "tiểu hoa đán 9x" của màn ảnh xứ Trung.

Trong năm 2022, nữ diễn viên còn hai bộ phim cổ trang đã đóng máy và sắp lên sóng trong thời gian tới, đó là "An lạc truyện" kết hợp cùng Cung Tuấn và "Ngự giao ký" nên duyên cùng Nhậm Gia Luân. Được biết, đây đều là lần đầu tiên cô nàng có màn hợp tác cùng hai nam thần.

Mỹ nhân Tân Cương đã để lại ấn tượng rất lớn qua các vai diễn trong phim cổ trang như "Tam sinh tam thế": Thập lý đào hoa và Tam sinh tam thế Cẩm thượng thư. Địch Lệ Nhiệt Ba mang đến hình tượng thần tiên có phần thoát tục nhưng cũng không kém nghịch ngợm, hồn nhiên. Nhiều người còn cho rằng đây là nhân vật kinh điển "đo ni đóng giày" cho Địch Lệ Nhiệt Ba, khó ai có thể vượt qua được khí chất, thần thái.

Chúc Tự Đan

Nhan sắc, tài năng có thừa nhưng Chúc Tự Đan phải chịu cảnh không phất lên nổi trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi vào vai Huyền Nữ trong bộ phim truyền hình "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa", nữ diễn viên gây được ấn tượng tốt đối với khán giả. Huyền nữ trong "Tam sinh tam thế" cuối cùng hóa ác, Châu Chỉ Nhược sau cũng hóa ác, có thể thấy Chúc Tự Đan rất thích hợp với các vai diễn hắc hóa.

Hiện Chúc Tự Đan thuộc công ty này cùng các diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Vân Long...

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ hiện là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt tác phẩm đáng chý ý. Người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính toát lên sự trong sáng, tinh khôi. Đặc biệt, sau khi tỏa sáng với vai Triệu Mẫn trong bộ phim cổ trang "Tân ỷ thiên đồ long ký", cô nổi đình nổi đám và giờ đây được bình chọn là một mảnh ghép trong danh sách Tân tứ đại mỹ nhân cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ.

Mới đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Kính Song thành", từ cách cười nhếch mép cho đến dáng người xoay chuyển hay mái tóc buông lơi trước gió, Trần Ngọc Kỳ đều làm khán giả nhớ ngay đến hình ảnh của nàng Quận chúa Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh, lém lỉnh và đầy bản lĩnh.

Bành Tiểu Nhiễm

Sau bộ phim "Đông cung", tên tuổi của Bành Tiểu Nhiễm đã vụt sáng và nhanh chóng trở thành “tượng đài” mỹ nữ cổ trang trong lòng khán giả. Cô nàng luôn khiến mọi người trầm trồ bởi vẻ đẹp sắc sảo, lộng lẫy, nhất là khi khoác lên mình trang phục đỏ rực của công chúa Tây Lương quốc mặc dù nữ diễn viên không mang dòng máu Tân Cương.

Sau thành công với vai diễn Tiểu Phong, mỹ nhân 9x quay trở lại màn ảnh với tác phẩm "Quân cửu linh". Tuy nhiên, phim lại không tạo được hiệu ứng tốt như đoàn làm phim mong muốn do cái bóng của Đông cung quá lớn khiến người xem hiện tại chỉ thấy thấp thoáng hình ảnh của Tây Lương công chúa - Tiểu Phong chứ không phải công chúa Quân Linh. Sắp tới đây, cô nàng sẽ quay lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ tranh "Cửu Châu chu nhan ký".